Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi sarà favorito l’ambito professionale. Riuscirete a dimostrare le vostre capacità e a risolvere i vari problemi che si presenteranno, concludendo con successo un importante incarico, affare. Durante la serata state a casa, con la famiglia.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko, la sfera sentimentale andrà molto bene, per chi è in coppia si prospettano dei momenti davvero magici e intensi. Godetevi ogni singolo istante e preparate una cena romantica.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi sarete solari e coinvolgenti ed avrete voglia di stare in mezzo alla gente, mi raccomando: distanziati. La vostra energia sarà contagiosa. Attenzione alle vostre finanze, potrebbe presentarsi una spesa imprevista…

Cancro

Caro Gemelli, lasciatevi andare, basta mettere freni inutili… Chi è single nelle prossime ore vivrà un incontro che lo travolgerà mentre chi è in coppia avrà voglia di giocare un po’.

Leone

Cari Leone, si prospetta una giornata dove potrete concludere degli affari importanti. Le cose con il vostro partner procedono bene, iniziate a fantasticare sul futuro insieme, a fare progetti. Sul lavoro avrete molta fortuna nel chiudere degli affari importanti. Cogliete l’occasione per fare un passo avanti.

Vergine

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata molto positiva. In amore i single saranno molto attivi e faranno tantissimi nuovi incontri. Le coppie invece avranno voglia di uscire e di fare tante attività insieme. Sul lavoro si prospetta una giornata abbastanza tranquilla. Tutto fila liscio.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi vivrete una giornata dove dovrete riflettere e non poco. Riflettete bene insieme al vostro partner prima di prendere una decisione affrettata. Sul lavoro siate cauti, le vostre mosse vengono osservate e valutate.

Scorpione

Cari Scorpione, per voi – secondo l’oroscopo di Branko di oggi (14 ottobre 2020) – si prospetta una giornata dove sarete molto affascinanti. I single saranno molto socievoli e convincenti. Sul lavoro cercate di allargare il numero dei vostri collaboratori.

Sagittario

Cari Sagittario, per voi si prospetta una giornata molto complicata. In amore i single dovranno confrontarsi con qualche fastidioso rivale. Sul lavoro mantenete la calma e pensate bene prima di agire. Usate la testa.

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi sarà una giornata molto proficua. In amore per i single non abbassate mai la guardia, non sapete di chi potete fidarvi, non ancora almeno. Sul lavoro è in arrivo una fantastica promozione.

Acquario

Cari Acquario, sarà una giornata dove dovrete essere più pragmatici del solito. I single oggi saranno pensierosi: valutate bene tutte le possibilità che avete. Le coppie forse dovranno affrontare qualche discorso importante. Sul lavoro riuscirete a superare tutte le difficoltà.

Pesci

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata molto particolare. In amore – secondo l’oroscopo di Branko di oggi – i single potrebbero incontrare la persona dei sogni. Le coppie? Il vostro partner potrebbe avere bisogno di voi per sfogarsi, stategli vicino. Per quanto riguarda il lavoro dovrete allentare un po’ la presa vi sta assorbendo troppo.

