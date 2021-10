Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi una scelta non tradizionale potrebbe rivelarsi molto produttiva nel lavoro. Nervosismo diffuso in tutto il corpo a causa di Marte da schiaffi, ma quelle che prenderete in amore sono carezze di Venere, magnifica in aspetto con Saturno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, previste tante elettrizzanti novità dalle prime ore del giorno, non saprete a chi dare ascolto. Non c’è pericolo di errori finanziari, pieni di iniziativa, troverete modo di capitalizzare i vostri talenti.

Gemelli

Cari Gemelli, chiedete consiglio a persone anziane o chi ha più esperienza di voi in cose che vi interessano. Mercurio oggi aiuta a risolvere questioni familiari. Preparatevi a un evento, festa, anniversario. Le persone sole potrebbero trovare qualcuno da amare.

Cancro



Cari Cancro, Luna primo quarto in Capricorno, per voi opposta, ma nel campo delle collaborazioni. Queste raggiungono il top della tensione se le incomprensioni erano già presenti a inizio Bilancia, oppure trovate l’occasione di creare nuovi rapporti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 ottobre 2021), qualcosa di nuovo nel matrimonio, vita di coppia, novità clamorose per le persone sole. Oggi non centra la Luna, ottima per lavoro e affari, ma la bella Venere, che dal Sagittario stuzzica Saturno in Acquario. Se nasce l’amore sarà diverso da tutte le storie vissute finora.

Vergine

Cari Vergine, Luna primo quarto annuncia amore e fortuna. Cosa pensate di fare? Come intendete vivere questo momento di felicità che vi riservano le stelle? Imponetevi nel lavoro, in famiglia, sui figli.

Bilancia

Cari Bilancia, bisogna essere sempre assai prudenti nella salute quando Luna cambia in Capricorno, pure se interessa più famiglia e rapporti con persone vicine, ma è imprevedibile l’effetto contro Mercurio e Marte. Non dovete agitarvi, per niente. Ci sono altri transiti che vi portano in alto nel lavoro e nelle transazioni finanziarie.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Saturno è sempre attuale nel vostro oroscopo, un giorno più, un giorno meno. Oggi, stimolato da Venere-Sagittario, fa pensare alla necessità di rivedere qualche legame professionale, magari perché arriva un’offerta più vantaggiosa.

Sagittario

Cari Sagittario, favoriti i guadagni. Profitti che provengono dal lavoro, investimenti fatti in passato, ma arriva pure qualche dono del caso. Insistiamo su investimenti in beni immobili pensando a Giove che cambierà prima di fine anno. E l’amore? Tutto tranquillo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete una gran voglia di un amore romantico. Vi sveglierete con primo quarto di Luna nel segno, benaugurante fino a domenica. Da inizio autunno ci sono state tante difficoltà create specie da Mercurio e Marte in Bilancia. Passaggi complicati, pesanti per il fisico, si notano nei rapporti con l’ambiente, ma indicano anche nuovi successi, affermazioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 ottobre 2021), gli amori che nascono sotto l’aspetto Saturno-Venere, che oggi e nei prossimi 3 giorni tocca il vostro cielo, sono con persone più vecchie o viceversa. Siete tra i pochi che vedono aumentare il lavoro ed entrate.

Pesci

Cari Pesci, Venere è nel campo del successo, vostra decima casa zodiacale, non è un aspetto da temere, perché ha il merito di aumentare ambizione, volontà, coraggio di protestare, intraprendere. Dovrete stare più attenti degli altri finché non iniziano gli influssi rinnovativi dallo Scorpione, il 23 ottobre.

