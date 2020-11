Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi la Luna pone l’accento sulla salute, ricaricate l pile per le prossime imprese professionali, siete ancora troppo disorientati e non sapete che pesci pigliare, tutto ciò che è accaduto da inizio anno mi ha tramortiti, ma siete tenaci e coraggiosi, riuscirete a cavarvela. Il coraggio di Marte però non va confuso con l’impulsività.

Toro

Cari Toro, Mercurio di nuovo in Scorpione fino a fine mese significa che dovrete essere pronti a mettere in tavola alcune discussioni improvvisate soprattutto con gli affetti più stretti. Siate prudenti anche con gli affari, soprattutto con il prossimo transito di Giove che stimola le faccende legali che non saranno facili. L’odierna Luna riesce a sistemare tutto senza troppa fatica.

Gemelli

Cari Gemelli, come tutti avrete anche voi qualche momento critico, meglio però non reagire, fate passare il disturbo di questa Luna e concedetevi una lunga pausa, ritrovate fiducia in voi stessi e anche in Mercurio, di nuovo molto positivo fino alla fine del mese. Non siete capaci di vendetta in amore, lasciate perdere e datevi con più fuoco nel matrmonio.

Cancro

Cari Cancro, il risveglio di Mercurio in Scorpione è una postazione fortunata anche per le faccende private, ma dovreste preoccuparvi anche degli affari, liberatevi di ogni dubbio e il prima possibile. Saturno non precisa quanto avete perduto finora, da oggi però potete trovare qualcosa di buono e di nuovo. Ottimo l’influsso di questa Luna in aspetto positivo con Urano.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi 11 novembre di Branko i conflitti con le persone vicine tornano con Mercurio di nuovo in Scorpione, avete ancora la protezione della bella Luna che vi segue dappertutto quindi non esagerate. L’amore dispettoso che avete vicino non vi fa sorridere.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, in altri tempi sareste già in viaggio con questo Mercurio eccellente tornato in gran forma nello Scorpione, in aspetto con la Luna ancora nel segno che vi accompagna fino a domenica. Porta anche fortuna, grazie alla protezione costante di Giove e Saturno. Manca per ora qualche transito romantico, ma abbiate pazienza.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi molto presto quando finirà l’opposizione Marte-Saturno-Giove potrete spiegare come avete superato le prove che la vita vi ha messo davanti, la vostra è una situazione astrale molto pesante e inedita, siete stati provocati e avete reagito. Venere orgogliosa festeggia l’amore e San Martino.

Scorpione

Cari Scorpione, il risveglio con Mercurio nel segno indica successo e promette nuove imprese e collaborazioni, trovate un posto lontano dal solito ambiente, serve una buona idea per allontanarsi e staccare un po’ la spina. Avete voglia di guadagnare di più e tutti i pianeti esterni sono positivi.

Sagittario

Cari Sagittario, il fascino dell’ignoto vi attira come una calamita, il brivido dell’imprevisto è il vostro carburante, le sfide competitive non vi fanno dormire la notte, avete voglia di remare controcorrente in piena fase di ribellione. Le vostre caratteristiche zodiacale – che in molti reputano bizzarre – sono sotto una bella luce quest’oggi e aspettano solo la Luna giusta per andare sul concreto, oggi è ancora in Vergine e suggerisce di occuparsi dei giovani nati sotto questo segno.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi – 11 novembre – arriva un momento di fortuna da cogliere al volo, con il ritorno di Mercurio che vi permette di lavorare e costruire nuovi progetti solidi per il futuro, non vi lanciate nella trappola della malinconia tipiche di questa stagione, soprattutto ora che c’è Venere in Bilancia e Marte negativo. Per voi è faticoso mantenere un’ottima atmosfera nella vita di coppia, i vostri pensieri sono da un’altra parte.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko quest’oggi arrivano notizie importanti per il vostro lavoro che impongono anche delle verifiche, cambiamenti nelle iniziative impostate. Mercurio in Scorpione di solito è molto severo, a volte crea veleni e agitazione nell’ambiente professionale, ma proseguite, esaminate i vostri ideali e cercate nuove strade.

Pesci

Cari Pesci, quest’oggi l’oroscopo si interessa di Mercurio tornato in Scorpione fino a dicembre, un transito che condiziona tutti i segni, per voi importante nel settore dei viaggi. Si tratta del pianeta del pensiero e quando è stimolato da Nettuno fa sbocciare tante idee e buoni propositi che non sapevate neanche di avere.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 11 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 11 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 11 novembre 2020