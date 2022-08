Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana è molto promettente sul piano sentimentale. Marte favorevole vi porterà ad avere una relazione stabile e duratura. Recuperate dopo un periodo difficile e complesso. Sul lavoro dovete ridurre le spese che sono state eccessive. Limitate le uscite superflue.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna in aspetto positivo vi regalerà intense emozioni. Potete togliervi belle soddisfazioni. Sul lavoro dimostrate a tutti di che pasta siete fatti. C’è un po’ di stanchezza perché alcune cose non sono andate secondo i piani. Troppi impegni, siamo ad agosto, cercate di rilassarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, questa Luna favorevole vi permetterà di superare problemi sentimentali e questioni rimaste in sospeso a lungo. Inutile tenersi tutto dentro. Meglio rifiatare e capire da che parte state andando. Sul lavoro arrivano le prime soddisfazioni e gli attestati di stima. Gli sforzi fatti verranno premiati.

Cancro



Cari Cancro, date più importanza al dialogo di coppia che ultimamente avete messo sotto traccia. Se c’è qualcosa che non va come vorreste, meglio parlarsi e provare a chiarire. Magari un piccolo fraintendimento rischia di rovinare una coppia stabile come la vostra.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 agosto 2022), inizio di settimana davvero positivo per i sentimenti. Potete consolidare una relazione nata da poco o capire definitivamente che la persona che avete al vostro fianco è quella giusta, per la vita. Sul lavoro possibili litigi con colleghi e superiori.

Vergine

Cari Vergine, ci sono state tante difficoltà e problemi di lungo corso. Nonostante tutto il vostro impegno, non siete ancora riusciti a risolvere. In amore dovete avere tutto sotto controllo, perché presto sarete chiamati a prendere decisioni importanti. Sul lavoro mantenete la calma, non è il momento di strafare.

Bilancia

Cari Bilancia, tanta prudenza in amore. Cercate di non strafare e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Forse dei dubbi sul partner si sono insinuati nel vostro cuore. Temete addirittura un tradimento? Sul lavoro siete stressati. Affidate a qualcun altro un po’ delle vostre responsabilità e impegni e cercate di rilassarvi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata piena di grandi soddisfazioni e ricchi riconoscimenti, anche proprio dal punto di vista economico. Ve lo meritate dopo un periodo di forte stress. In amore chi è single può fare interessanti e fecondi incontri. Sul lavoro situazione positiva.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata sottotono in amore, ma già da domani le cose miglioreranno e non poco. Insomma, potete ripartire alla grande e farvi travolgere da belle novità. Se come molti italiani in questa settimana siete in ferie, approfittatene per rilassarvi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, avete un fascino fuori dal comune. Così sarete in grado di farvi conquistare o conquistare le prede più ambite. D’altronde oltre all’estetica potete contare su ottimi presupposti. Fatevi travolgere dalle sorprese, anche le più inaspettate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 agosto 2022), in questo periodo arriveranno grandi opportunità. L’autunno infatti vi vedrà assoluti protagonisti, ma dovrete iniziare già da adesso a mettere fieno in cascina. In amore maturate bene le vostre decisioni. Non buttatevi alla cieca in qualunque storia.

Pesci

Cari Pesci, cercate di recuperare le energie, anche se è un periodo di vacanza, e ripartire alla grande. Realizzate i vostri propositi, con calma ed entusiasmo. In amore state vivendo un periodo di grande confusione, fermatevi a riflettere. Fase invece stimolante sul lavoro, portate avanti i vostri progetti.