Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, le stelle vi assistono e per voi è arrivato il momento di prendere una decisione delicata e importante in ambito lavorativo. Possono esserci grossi cambiamenti in arrivo, ma sta a voi sfruttarli al meglio e dimostrare il vostro valore. Il confronto con le persone care o una bella passeggiata possono aiutare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è il momento di riordinare le idee e fare chiarezza nella vostra vita. Anche dentro casa, avete voglia di riammodernare il tutto e dare una ventata di freschezza. In amore preparatevi a vivere momenti di passione e coccole con il partner, o a trovare l’anima gemella se siete single.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo inizio settimana siete un po’ in modalità light. Ultimamente avete affrontato spese superflue e adesso rischiate che il portafogli ne risenta troppo. Dovete riprendere in mano la vostra vita. Sul lavoro alcune situazioni stanno mettendo a dura prova la vostra pazienza. Dimostrate a tutti il vostro valore.

Cancro



Cari Cancro, riuscirete a trasformare le vostre divergenze in punti di forza. Anche con un collega con il quale magari avete litigato, potrete risolvere un contenzioso e ritrovare serenità, costruendo insieme qualcosa di speciale. Trascorrete più tempo con le persone care.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 5 ottobre 2021), in questo periodo siete tutti presi dal lavoro e dagli affari. Avete voglia di chiudere un accordo vantaggioso e togliervi belle soddisfazioni. Dal punto di vista mentale dovete essere più saggi e aperti, senza barriere o steccati.

Vergine

Cari Vergine, tendete a soffermarvi su dettagli insignificanti e a non valutare questioni di primo piano. Siete come tutti sanno dei perfezionisti, e questo a volte vi fa essere eccessivamente puntigliosi e precisini, fino alla maniacalità. Attenti perché questo atteggiamento a volte può ritorcersi contro.

Bilancia

Cari Bilancia, è arrivato il momento di allargare la vostra lista di contatti e conoscenze. Cambiate zona e frequentazioni. Le stelle vi assistono. Avete solo bisogno di nuovi stimoli. Questo vale anche in amore. Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi con fiducia e senza temere nulla.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con questa Luna così favorevole potete togliervi grandi soddisfazioni. In serata potrete sentirvi un po’ giù di morale e particolarmente stanchi. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi e per la vostra famiglia. Rimboccatevi le maniche.

Sagittario

Cari Sagittario, non prendete ogni cosa di petto e non fossilizzatevi se qualcosa non va come vorreste. Dovete essere molto gentili e aperti nei confronti di chi vi circonda. Avete bisogno di rilassarvi e riposare la mente perché le stelle non sono favorevoli. D’altronde il fisico prima o poi presenta i conti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, con queste stelle diventerà molto più agevole tenere sotto controllo le vostre emozioni. Venite da un periodo di forte stress e tensioni, per cui avete necessità di fermarvi un attimo e fare chiarezza nella vostra vita. Siete stati molto agitati ma per fortuna adesso il peggio è passato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 5 ottobre 2021), in questo periodo lo stress potrebbe travolgervi e farsi sentire in maniera pesante. Cercate di non naufragare. Cercate di non strafare perché le stelle non sono favorevoli. Ne va della vostra salute e del fisico. Gestite al meglio la fatica.

Pesci

Cari Pesci, cercate di non commettere l’errore di aprirvi con tutti. Dovete selezionare bene le persone con cui aprirvi e confidarvi. Soprattutto se dovete fare i conti con una sensazione di malessere. Insomma meglio essere più selettivi. Anche sul lavoro attenzione a qualche collega che potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

