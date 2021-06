Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, passione alle stelle grazie a Venere e Marte, sia per le coppie stabili sia per i nuovi innamoramenti, magari nati durante viaggi di lavoro. Siete ancora al lavoro, niente vacanza: ma avete molte occasioni per professione e affari. Branko vi consiglia di rivalutare in coscienza l’origine delle idee.

Toro

Amici del Toro, avete una situazione sentimentale vivace se siete single, con incontri che però non corrispondono ai vostri canoni. Colpa di Urano, che crea spesso situazioni insolite. Questo vale anche nel matrimonio. Fate affidamento su amicizie e relazioni sociali per allentare lo stress.

Gemelli

Cari Gemelli, per i programmi che intendete attuare entro il 23 luglio la conclusione del mese di giugno è ottima. Nel suo oroscopo, però, Branko vi consiglia di prestate la massima attenzione all’ambiente lavorativo, dove c’è qualcuno che pensa di escludervi. Possibili difficoltà legali.

Cancro

Amici del Cancro, luglio sarà il mese ideale, e sarà possibile ottenere molto nella vita professionale e in amore. Le nuove iniziative e gli amori appena nati sono baciati dalla fortuna, ma attenzione alle esperienze passate. Che sia in arrivo il grande amore?

Leone

Cari Leone, vi sentite dei vincitori. Non tenetevi questa sensazione per voi, confidatevi con degli amici o scrivete. Avete degli scontri sul lavoro, ma le persone che sono a stretto contatto con voi non capiranno mai. L’elemento positivo è che nasceranno nuove intese. Nel matrimonio rinascono entusiasmo e passione.

Vergine

Amici della Vergine, siete costretti a fastidiose intromissioni sul lavoro, ma a luglio la situazione migliorerà. Le prospettive cambieranno, il suggerimento di Branko è quello di aprire la mente alle novità e non tirarvi indietro rispetto a chi vi mette soggezione. Grazie alla Luna in Pesci potete tornare bambini.

Bilancia

Cari Bilancia, possibili sfide sulle collaborazioni esistenti, ma non rinunciate per questo ai vostri progetti. L’invito è quello di non essere troppo generosi. In amore invece siete in vetta, e chi vi ha lasciato oggi vi rimpiange.

Scorpione

Amici dello Scorpione, il mese che sta finendo è stato positivo, nonostante le tante attività da svolgere. Se siete uomini siete portati a restare single, ma nel caso in cui vi siate sposati giovani c’è in arrivo un bel dono: la paternità.

Sagittario

Cari Sagittario, incomunicabilità di coppia? Colpa di Mercurio opposto e quadrato a Luna-Pesci. Rimandate a giovedì le questioni serie, perché in questi giorni siete poco razionali. In ogni caso la passione vi riunirà. Branko scrive che, se componete canzoni, sarete ispirati.

Capricorno

Amici del Capricorno, sono giorni di dolcezza, tenerezza di coppia e solidarietà in famiglia. Mettete da parte le preoccupazioni personali e trascorrete del tempo con gli amici. Giovedì avrete una grana da risolvere sul lavoro, per oggi rilassatevi.

Acquario

Cari Acquario, ricontrollate gli accordi presi a inizio mese, senza farvi prendere dall’ansia. La tensione si ripercuote sui rapporti di collaborazione lavorativa: una questione da evitare. Al vostro patrimonio ci pensa Mercurio. Accordi in arrivo? Ottima influenza di Luna e Giove.

Pesci

Amici dei Pesci, per voi gli amori di vera passione nascono in estate e al mare. Lasciate da parte le incongruenze di lavoro e le apprensioni in famiglia. Il mese di giugno finisce con Luna congiunta a Giove, simbolo di fortuna, che si ripeterà il 26 luglio. Doppia possibilità in amore.

