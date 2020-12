Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 dicembre 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, questa settimana è iniziata alla grande e sarete assoluti protagonisti di quest’ultima parte del 2020. Ma soprattutto il 2021 sarà favoloso. Il momento del riscatto è arrivato. Non siate troppo attaccati ai soldi. Le cose che contano di più non sono materiali, come l’amore e l’affetto dei vostri cari.

Toro

Amici del Toro, vivrete una giornata buona e piacevole, soprattutto sul fronte economico. Un’entrata imprevista potrebbe infatti farvi spuntare il sorriso. In questi giorni di festa, d’altronde, qualche soldino in più non guasta. In generale, la Luna favorevole vi aiuterà a fare chiarezza su situazioni ancora in sospeso.

Gemelli

Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vivrete una giornata davvero movimentata. Qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro aiuto, magati un amico di vecchia data o un familiare. Attivatevi per farvi trovare presenti senza porre troppe domande, D’altronde quando avete avuto bisogno voi di una mano, i vostri cari vi sono stati vicini.

Cancro

Cari Cancro, oggi potete godere di una Luna davvero positiva che allontanerà da voi i cattivi pensieri, rendendovi leggeri e privi di quello stress che vi caratterizza da tempo. Approfittatene per risolvere situazioni in sospeso e per ricaricare le pile. Presto infatti dovrete tornare in pista.

Leone

Amici del Leone, in questa giornata, nonostante il periodo di feste, siete sommersi dalle cose da fare. Datevi delle priorità, senza impazzire. Se siete single, cogliete al volo ottime opportunità, senza farvi condizionare da nessuno. Per le coppie di lunga data, godetevi giornate meravigliose da trascorrere con il partner.

Vergine

Amici della Vergine, lo stress vi accompagna da tempo e vi toglie il respiro. Cercate di prendervi un po’ di tempo per voi stessi e per ricaricare le pile. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, questo è il momento adatto per parlarvi e chiarire. Sul lavoro avete tanto da fare in questi ultimi giorni dell’anno. Non riversate lo stress sul partner, se ne avete uno.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko, oggi sarete davvero fortunati. Approfittatene. I single possono buttarsi nella mischia, perché le stelle prevedono nuovi interessanti incontri in vista. Le coppie storiche possono approfittare per stare insieme e rilassarsi. D’altronde andate sempre a mille all’ora, quindi questi giorni di festa servono per ricaricare le batterie.

Scorpione

Scorpione, preparatevi a vivere una giornata davvero speciale, quasi indimenticabile. Se siete single e c’è qualcuno che vi interessa, date il massimo per conquistarlo. Le coppie possono approfittarne per stare insieme e vivere momenti di frenetica passione. Sotto le coperte farete scintille. Sul lavoro ultimi sforzi in vista dell’arrivo del nuovo anno.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko se dovete affrontare un viaggio, di lavoro o per motivi familiari, preparatevi per tempo e non preoccupatevi. In questi ultimi giorni dell’anno è tradizione fare bilanci e fissare nuovi obiettivi. Potreste quindi voler comprare casa o ristrutturarne una. Le stelle favoriscono gli investimenti.

Capricorno

Amici del Capricorno, vivete giornate piacevoli insieme alla vostra famiglia di origine come non vi capitava da tanto tempo. Approfittate di questi giorni speciali per vivere momenti indimenticabili, d’altronde le feste natalizie sono belle per questo. Non trascurate però gli affetti che avete altrove.

Acquario

Cari Acquario, in questi ultimi giorni del 2020 sarete chiamati a prendere decisioni importanti per il vostro futuro, soprattutto dal punto di vista professionale. Nuove sfide sono all’orizzonte, e voi dovrete saperle cogliere con entusiasmo. Cercate di valutare con calma pro e contro. Le stelle vi assistono.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sono giornate favorevoli per gli affari. Le stelle vi sorridono per cui è il momento di progettare qualcosa di importante, come l’acquisto di una casa. Anche sul fronte lavorativo, osate e date il massimo. In amore non riversate lo stress sul partner.

