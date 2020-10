Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna si è nascosta nel mare dei Pesci e dice che avete un segreto in amore, qualunque esso sia ha vita breve perché salterà a galla domani. Mercurio oggi al primo grado dello Scorpione, la prossima notte tornerà in Bilancia insieme a Venere e inizierà una provocazione verso Marte, che sarà anche più forte durante la prima settimana di novembre.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vede una Luna dolce, filantropa. Anche Nettuno vi rende altruisti, pronti a occuparvi degli altri, è un aspetto che affascina, racconta e fa sognare, ma realizza poco purtroppo, non guardate con occhio languido progetti dai tratti utopici, proseguite sulla strada delle reali possibilità.

Gemelli

Cari Gemelli, arrivano buone notizie per voi, però non oggi, siete ancora tra le onde della Luna e Nettuno in Pesci, un influsso adatto per controlli specialistici. Domani vi sveglierete con Venere e Mercurio in Bilancia, l’amore per la famiglia vince su tutto.

Cancro

Cari Cancro, questo fine mese presenta due Lune che possono causare un nuovo incontro d’amore, questa in Pesci che dura tutto il giorno poi quella in Toro il 31. Mercurio in Scorpione è un’ottima presentazione per lavoro e affari, non si può pretendere ancora il massimo, quindi fate provviste per l’interno.

Leone

Cari Leone, meglio per la salute non farsi coinvolgere in lotte professionali, che si presenteranno spesso in questa settimana, reagite domani magari, quando il cielo sarà più favorevole grazie a Mercurio e Venere in Bilancia, un segno che vi porta successo e buoni affari. Salute protetta, l’amore è in vena di romanticismo.

Vergine

Cari Vergine, per voi è difficile sopportare questa Luna in transito in Pesci, irritante per la pelle e per l’umore, oggi è anche fanatica, si congiunge a Nettuno e provoca guerre coniugali, che durano non più di 24 ore, domani sarà già acqua passata, ma farete il possibile per organizzare qualcosa di diverso e tenero per il vostro partner. Venere parte prossima notte.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi d Branko sono in arrivo nuove occasioni d’amore, la prossima notte il vostro segno vive una festa astrale, perché entrano uno dopo l’altro Mercurio e Venere, non sarà un transito lungo, ma per voi inizierà un periodo ricco di soddisfazioni. Luna in Pesci, approfittatene per un controllo di gestione.

Scorpione

Cari Scorpione, può succedere ancora qualcosa in amore, qualche magia dettata da Venere ultimo giorno nel campo incontri, Mercurio fino a tarda notte è ancora nel segno, la Luna in Pesci congiunta a Nettuno vi fa sentire bene anche con voi stessi. I rapporti a due ispirano fiducia ora più che mai, previsioni positive anche per il lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko gli inviti saranno disdetti all’ultimo momento, non prendetevela, per il periodo che stiamo vivendo è anche giustificabile. Del resto anche voi rimandate tanti impegni, tra incontri di lavoro e con i familiari. Luna negativa oggi, domani sarà bella in Ariete insieme a Mercurio che è un intermediario infallibile.

Capricorno

Cari Capricorno, avete tantissimi documenti da controllare, siete esigenti e precisi e niente vi sfugge, dovreste essere però meno esigenti con voi stessi. Dalla prossima notte 2 transiti negativi, Mercurio e Venere, anche se per poco, si aggiungono al solito Marte.

Acquario

Cari Acquario, i segni d’aria aspettano impazienti la prossima notte, quando Venere lascia la Vergine e inizia il transito in Bilancia con Mercurio, un avvenimento importante per voi e il vostro amore. Oggi può nascere una storia, siete ancora nella sfera del primo quarto, una fase che avvicina due persone portate a costruire e a esaltarsi nelle piccole e grandi cose.

Pesci

Cari Pesci, quest’anno Venere non ha avuto per il vostro segno grande attenzione, ma dalla prossima notte esce dall’opposizione ed entra in Bilancia e poi in Scorpione dove sarà corteggiata da 5 pianeti maschi. Oggi serve un impegno da secchioni, concentratevi e date il vostro massimo.

