Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, la Luna è nel vostro segno: questo significa che oggi sarete carichi di energia. Approfittatene sul lavoro, ma anche in amore. Grandi novità in arrivo per i single.

Toro

Cari amici del Toro, Giove e Saturno sono contro. Questo significa che la giornata non è propriamente favorevole. Cautela in campo professionale, ma anche in amore: le discussioni con il vostro partner sono infatti dietro l’angolo.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi è in arrivo una vera e propria svolta. Lasciatevi alle spalle tutta la negatività accumulata di recente e voltate pagina: è arrivato il momento di vivere con spensieratezza e positività tutto ciò che si presenterà nei prossimi giorni.

Cancro

Cari Cancro, giornata impegnativa soprattutto dal punto di vista professionale. Sul luogo di lavoro potreste avere dei problemi, cercate di essere diplomatici e di evitare discussioni delle quali poi potreste pentirvi.

Leone

Cari Leone, oggi potreste avere delle occasioni importanti: cercate di non sprecarle. I single potrebbero incontrare la propria anima gemella, mentre sul lavoro sono in arrivo delle opportunità alle quali difficilmente si potrà dire di no.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, oggi potreste incontrare qualche difficoltà sia a livello professionale che nella vita privata. Sul lavoro dovrete dimostrare ancora una volta il vostro valore, mentre in amore dovrete avere molta pazienza e comprensione, soprattutto per chi è in coppia.

Bilancia

Cari Bilancia, anche oggi avrete nuove sfide da affrontare soprattutto in campo professionale. In amore le cose non vanno a gonfie vele, ma, soprattutto per i single, sono arrivo grandi opportunità: resistete!

Scorpione

Cari Scorpione, inutile girarci intorno: oggi non sarà una giornata semplice per voi. I single dovranno attendere ancora prima di incontrare la propria anima gemella, mentre sul lavoro dovrete fare i conti con qualche difficoltà.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, giornata proficua dal punto di vista sentimentale. I single faranno degli incontri speciali, mentre le coppie trascorreranno una giornata all’insegna dell’amore e della passione. Cercate di concentrarvi di più sul lavoro.

Capricorno

Cari Capricorno, le coppie potranno vivere dei momenti di tensione: evitate di litigare. I single, invece, farebbero meglio a tenersi alla larga dalle persone: non è la giornata giusta per rapportarsi con gli altri. Il nervosismo che caratterizza la vostra giornata si farà sentire anche a lavoro: cercate di mantenere la calma.

Acquario

Cari Acquario, vi sentite in forma, ma è comunque arrivato il momento di prendere una pausa. Approfittate delle feste in arrivo per dedicarvi un po’ a voi stessi, magari riscoprendo qualche vecchio hobby.

Pesci

Cari Pesci, la giornata per voi si prospetta molto proficua sotto molti punti di vista. Grandi soddisfazioni sono in arrivo sul lavoro, anche in amore le cose sono in netto miglioramento, soprattutto per le coppie.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 22 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 22 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 22 dicembre 2020