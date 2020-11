Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 17 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 17 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi l’oroscopo di Branko prevede una giornata positiva, d’altronde economicamente siete sereni e questa è già una gran cosa. Non accontentatevi, perché potreste guadagnare molto di più. Avete molti impegni ma non trascurate la cura del corpo, anche se in questo periodo siamo tutti molto di più a casa, cercate di tenervi in forma.

Toro

Cari Toro, giornata all’insegna di qualche discussione e tensione a livello familiare. Potreste non essere d’accordo con una scelta fatta dai vostri genitori, ma alla fine vedrete che hanno ragione loro. L’esperienza paga. In questo periodo potrete fare tanti viaggi e nuove esperienze, sia a livello personale che lavorativo.

Gemelli

Cari Gemelli, se siete in cerca di una nuova casa, anche soltanto in affitto, questo può essere il periodo propizio. Da qui a fine anno ci saranno buone opportunità, anche per quanto riguarda degli investimenti. Ottime stelle anche in amore: se siete single potreste trovare l’anima gemella, mentre le coppie collaudate potranno pensare di fare passi in avanti importanti come il matrimonio o avere dei figli.

Cancro

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Branko dovrete fare molta attenzione alle vostre tasche: ultimamente avete speso troppo, e ora vi trovate in difficoltà economica. Cercate quindi di risparmiare. Non trascurate la cura del corpo: anche il fisico merita le vostre attenzioni, altrimenti a lungo andare ne risente la salute.

Leone

Cari Leone, in questo periodo siete davvero affascinanti, per cui resistere alla vostra bellezza sarà davvero complicato. Se siete single, quindi, potreste ottenere grandi soddisfazioni. Giornate favorevoli anche per chi studia, specie a livello accademico: è il momento di raccogliere i frutti del vostro lavoro.

Vergine

Cari Vergine, è il momento di capire cosa desiderate davvero. Se siete single è arrivato il momento di aprirvi alla possibilità di conoscere nuove persone. D’altronde in questo periodo avete un fascino fuori dal comune. Nelle coppie storiche, invece, il partner potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. Sul lavoro siete parecchio distratti.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di Branko oggi prevede per il vostro segno una giornata molto positiva. Soprattutto i single risulteranno essere parecchio affascinanti, e così conquistare una persona che vi piace sarà impresa fattibile. Sul lavoro date il massimo ma dovete essere più socievoli: un rapporto cordiale con i colleghi è sempre una buona cosa.

Scorpione

Cari Scorpione, avete la spinta e le energie adatte per fare bene. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Cautela in amore, soprattutto per i single, che non devono rischiare di fare il passo più lungo della gamba. Le coppie di lunga data invece possono vivere momenti di passione e grande trasporto con il partner.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata positiva e da vivere al massimo. I single devono essere ottimisti perché finalmente stanno recuperando dopo un periodo difficile. Le stelle quindi vi sorridono. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti più ambiziosi. Anche chi non vi dava fiducia dovrà ricredersi e farvi i complimenti.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko è arrivato il momento di fare un passo indietro. Se siete single, non è il momento giusto per lanciarsi in una nuova relazione. Le stelle infatti non sono dalla vostra parte. Per le coppie storiche, possibili litigi con il partner. Usate un po’ di diplomazia, soprattutto se vivete lontani e non potete parlarvi guardandovi negli occhi. Tensioni anche sul lavoro.

Acquario

Cari Acquario, giornata all’insegna della speranza e dell’ottimismo. Avete tanti progetti in ballo e presto potranno concretizzarsi. I single quindi potranno presto fare incontri interessanti, anche se il consiglio è sempre quello della cautela, soprattutto all’inizio. Volate basso, se non volete rischiare di farvi male. Per le coppie storiche, nonostante i tanti impegni, dedicate il giusto tempo al partner.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata all’insegna dei cambiamenti. Come ogni novità, la cosa un po’ vi spaventa, perché non sapete a cosa state andando incontro. Ma presto il tutto si risolverà e ritroverete entusiasmo e serenità. Sul lavoro studiate una strategia per riuscire a svolgere i compiti che vi vengono affidati al meglio.

