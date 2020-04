Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi di Branko vi suggerisce di prendervi le vostre responsabilità, siete consapevoli di aver scatenato una grande tempesta ma non trovate il coraggio o la voglia di assumervene la colpa né volete trovare una soluzione. Anche in amore le acque sono torbide, c’è un elemento di scompiglio di cui non riuscite a disfarvi e questo vi rende irrequieti.

Toro

Cari Toro, è arrivato il momento di darsi da fare per creare qualcosa di nuovo, avete bisogno di novità nella vostra vita ed è inutile piangere sul latte versato, evitate di giustificarvi in continuazione, dovete guardare avanti, i fantasmi del passato non potranno perseguitarvi a lungo se smetteranno di farvi paura. Le stelle sostengono il vostro atteggiamento positivo, siate soddisfatti degli obiettivi raggiunti fin qui.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi volete ritrovare il vostro equilibrio perduto, perché questo accada però dovrete essere ben predisposti al cambiamento. Finora le cose non sono andate per il verso giusto, colpa forse anche del vostro menefreghismo. Cercate valide alternative, anche in amore che è insofferente dovrebbe trovare un punto di svolta, ogni parola del partner accende una discussione, qual è la radice del malessere?

Cancro

Cari amici del Cancro, questa giornata vi permette di iniziare al meglio questa settimana professionale, sarà che la Pasqua vi ha addolcito con la giusta dose di zuccheri e carboidrati, avete avuto modo comunque di riflettere sul vostro operato e di mettere da parte i cattivi pensieri, prima eravate circondati soltanto da tanta confusione, da adesso riuscirete a rimboccarvi le maniche, è importante saper ripartire da capo.

Leone

Cari Leone, secondo Branko la gabbia che vi tiene prigionieri in questo periodo inizia a farsi sentire, state cercando di tenervi occupati il più possibile, circondandovi di nuove idee, scovando stimoli interessanti per mettere alla prova la vostra creatività, ma la pazienza inizia a vacillare. Non fatevi ingannare dalla noia, imparate ad adattarvi ai cambiamenti.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko la giornata di oggi sarà piuttosto dinamica per il vostro lavoro, avevate lasciato qualcosa in sospeso ma sarete in grado di porvi rimedio. Cercate delle valide alternative, spaziate al meglio e portate a casa il risultato. Avete bisogno di sentirvi apprezzati in questo periodo, quindi mettete in atto delle strategie che possano portare acqua al vostro mulino. In amore avete il sospetto che il partner vi trascuri, il rapporto vi soddisfa sempre meno.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko il lavoro è molto più intenso in questi giorni e vi tiene molto impegnati, il che da una parte potrebbe essere un bene data la situazione attuale, evitate di pensare a cose più spiacevoli. Reagite con grinta, avete bisogno di dimostrare il vostro coraggio, la vostra stoffa, non lasciatevi travolgere dai problemi altrui.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko iniziate a porvi qualche domanda di troppo, non avete le idee poco chiare, ma rischiate di scivolare in un terribile errore se continuate a interrogarvi su tutto e tutti. Non troverete facilmente una risposta a tutto, ecco perché dovreste concentrare le vostre perplessità su una singola area. Le opportunità di lavoro vi metteranno alla prova e vi insegneranno a guardare con occhi diversi lo stesso panorama.

Sagittario

Cari Sagittario, imparate a porvi delle domande prima di iniziare una qualsiasi attività, la fretta non è una buona consigliera, quindi prendetevi del tempo per valutare le vostre mosse. Il lavoro occupa gran parte del vostro tempo, ma dovreste imparare a dilazionarlo e dare spazio anche a chi vi vuole bene e che in questo periodo si sente trascurato dalla vostra assenza.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo Branko non sapete bene che pesci pigliare in questo periodo, ma occorre prendere una decisione, ne va del vostro futuro. Cercate soluzioni valide, in grado di darvi l’indizio giusto, se avete lasciato qualcosa in sospeso in questo periodo allora trovate il coraggio di affrontarla. Ponetevi domande importante per capire cosa volete dal futuro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko dovete imparare a lasciarvi andare di più alle emozioni, quella di oggi sarà una giornata caotica, ma vedrete che tutto si evolverà per il meglio. Non siete abituati, ma dovrete farlo, sentitevi più liberi, lasciatevi andare al sentimento e non fermatevi alle apparenze, scavate più a fondo ed evitate di lasciarvi influenzare dal giudizio esterno.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko anche i sogni hanno un valore, cominciare a darvi il giusto peso e sentitevi fortunati se volete coltivarne uno. Vivete con più leggerezza, questo è già di per sé un periodo molto pesante, chi ha la fantasia dalla propria parte gioca già con un piede verso la vittoria. Continuate a coltivare gli interessi, apprezzate il valore di una voce amica, le parole di conforto sono un toccasana.

