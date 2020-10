Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 13 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 13 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, Mercurio nel segno dello Scorpione contribuirà oggi a regalarvi un po’ di fortuna nel settore lavorativo. Evitate però scelte azzardate, l’imprevisto infatti può essere dietro l’angolo. Serata tranquilla in famiglia o con il partner.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (13 ottobre 2020), Luna, Giove e Saturno vi guardano con simpatia. Il consiglio degli astri è quello di dedicare maggiori attenzioni alla famiglia. Vivrete così momenti sereni che vi aiuteranno a ricaricare le batterie.

Gemelli

Cari Gemelli, una persona a voi molto vicina potrebbe oggi – 13 ottobre 2020 – avere bisogno del vostro supporto. Mettete da parte gli impegni che potete rimandare e fate sentite il vostro calore. Organizzate una serata alternativa, qualcosa che possa svagarvi.

Cancro

Cari Cancro, durante la giornata di oggi – martedì 13 ottobre 2020 – Venere sarà dalla vostra parte e vi donerà sharme e sensualità da vendere. Inoltre, saprete dare il giusto peso al dovere senza trascurare il partner. Per chi è single, possibile un incontro interessante.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per voi si prospetta una bella giornata: Luna e Marte vi guideranno verso il successo! Non vi mancheranno i mezzi e l’energia per ben figurare al lavoro, avvicinare persone autorevoli. La vita amorosa regala momenti indimenticabili col partner e nuove prospettive: sembra arrivato il momento giusto per lasciarvi andare ai sentimenti e alle emozioni!

Vergine

Cari Vergine, un pensiero, un ricordo, un rimpianto rende questo giorno come sospeso nell’aria; è in ogni caso bello il desiderio di vivere qualcosa di emozionante e inedito. La Luna transita nel segno che precede il vostro: chiude un certo periodo professionale o affettivo.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi le stelle vi spingono a darvi da fare! Al lavoro sentite che i vostri meriti devono essere riconosciuti. Il felice aspetto della Luna con il vostro segno comporta un eccezionale fervore nella vostra vita più intima. La giornata è propizia per chi vuole divertirsi con avventure amorose insolite.

Scorpione

Cari Scorpione, niente procede come vorreste, ma fortunatamente gli amici non vi abbandonano. Segnali di disagio, che si manifestano con nervosismo, instabilità e movimenti maldestri. L’amore? Un bel rebus da decifrare.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata di oggi sarà piena di tentazioni in amore: i single avranno tantissime opportunità; per le coppie sarà molto difficile controllare gli istinti. Sul lavoro siete pronti per affrontare qualsiasi sfida nuova. Le energie sono discrete.

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi – 13 ottobre – sarà una giornata molto impegnativa. In amore i single potrebbero imbattersi nell’anima gemella. Le coppie invece avranno qualche difficoltà. Sul lavoro è in arrivo un viaggio di lavoro, preparatevi bene.

Acquario

Cari Acquario, per voi si prospetta una giornata dove avrete maggiore consapevolezza. Siete single? Non sopportate più di stare nel limbo, oggi farete pressioni alla persona che state frequentando per avere una risposta. Le coppie invece sono chiamate a fare attenzione: evitate i litigi con il partner.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per voi si prospetta una giornata molto complicata. Sul lavoro cercate di mantenere la calma e affrontare le difficoltà con razionalità. Le energie sono abbastanza buone.

