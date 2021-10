Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, condizioni di estrema variabilità nel cielo astrale non vi trovano impreparati, succede quasi sempre nel mese della Bilancia, ma sono tensioni determinate da situazioni passate. Il problema che evidenzia Luna-Capricorno riguarda quasi solo la professione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Mercurio vi fa realizzare entrate maggiori e vi dà l’energia per smaltire una grande quantità di impegni di lavoro. È bene non lasciare nulla in sospeso perché a fine mese le stelle volgeranno altrove lo sguardo, Marte diventerà agitato per le collaborazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, possibili noie nella salute, ma con Marte vigoroso e quel Mercurio potete ottenere successo e popolarità in ambienti nuovi. Che ne dite di uno spostamento, trasloco, nuova collaborazione? Passionali e conquistatori suscitate gelosia.

Cancro



Cari Cancro, Luna-Capricorno diventa severa e critica anche se fa intravedere qualche occasione nuova. Avete bisogno di riflettere, prima di accettare o rifiutare. Evitate situazioni pericolose per la salute, attività sportive, l’atmosfera nervosa è appesantita da Marte.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 ottobre 2021), Luna-Capricorno, fase crescente, per 2 giorni si occupa di salute e lavoro, regala tenacia, continuità nelle azioni, ma dovete lottare per ottenere giusta risonanza a proposte, richieste. Amore perfetto.

Vergine

Cari Vergine, le vostre mani tremano mentre sottoscrivete un contratto vantaggioso. Vale per professionisti e lavoratori in proprio, ma pure attività dipendenti sono in un buon momento. Un po’ d’amore in più grazie a Luna crescente che inizia la fase primo quarto.

Bilancia

Cari Bilancia, nelle prossime ore la diplomazia sarà richiesta più in casa che nel lavoro. Usatela bene con i figli. Curate la salute, digestione. Fortuna costante.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Saturno può riportare attuali questioni di 7, 14, 21 anni indietro. Primo quarto in Capricorno, vicino a Plutone, crea un’inattesa occasione. Forse un futuro progresso e guadagno, o un’attrazione amorosa da adolescenti.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata positiva per affari e contatti di lavoro, viaggi e notizie in arrivo, soddisfazioni personali. Aprite le finestre, Luna in fase crescente porta aria buona in famiglia, Venere nel segno forma vari contatti con pianeti in segni amici.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Luna crescente con una bella fama: propizia la nascita di nuovi amori, rende più romantico, intenso il trasporto coniugale. Godetene.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 ottobre 2021), il formidabile contatto tra Saturno e Giove prosegue, siete ambiziosi e volete ottenere il posto che vi spetta, Mercurio vi rende costruttivi e fortunati. Nel segno che vi precede nasce primo quarto, giovedì questa splendida Luna sarà da voi.

Pesci

Cari Pesci, cielo in costante rinnovamento. Rinnovatevi. La vicinanza dei giovani, se avete una certa età, è un elisir di buon umore. Così è giovane Luna che inizia a crescere nel vecchio Capricorno ma produce il miracolo dell’intesa tra generazioni.

