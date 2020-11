Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko oggi ci saranno stelle importanti per voi, anche se sarà un periodo molto impegnativo e spesso incerto per il futuro. Siete preoccupati ed è giusto, ma ricordatevi anche che siete i figli prediletti di Marte, la vostra vita è sempre domani. Le donne che sono state lasciate da chi amavano presto potranno avere una seconda opportunità.

Toro

Cari Toro, molto presto ci sarà un altro imprevisto con le collaborazioni professionali a causa di Mercurio che torna in Scorpione stasera, conviene approfittare di questa Luna in Vergine trigona al vostro Urano per prendere di petto il problema, non potete continuare a rimandare. Le altre stelle sono dalla vostra parte, come Venere che allontana dubbi finanziari.

Gemelli

Cari Gemelli, è importante fare il punto della situazione arrivati a questo punto. Secondo l’oroscopo di oggi di Branko tante cose sono cambiate dall’inizio dell’anno e non è finita qui, ci sono ancora cambiamenti nell’aria soprattutto per chi ha maggiori responsabilità familiari. La Luna di oggi è razionale, pragmatica, guarda i fatti e non si basa soltanto sulle parole campate in aria.

Cancro

Cari Cancro, arriva la prima vera buona notizia del bene annunciata da questa Luna in Vergine, un dettaglio che però potreste scoprire più domani mattina, perché Mercurio entra in Scorpione stasera, portate pazienza. Nell’aria c’è qualcosa di nuovo, si muove in campo finanziario.

Leone

Cari Leone, secondo Branko finché la barca va lasciatela andare, certo prima del ritorno di Mercurio in Scorpione questa sera, ciò significa che tornerà anche l’opposizione con Urano, che va anche contro Toro e Acquario, impegnatevi tutto il giorno e vagate alla ricerca del nido del vostro nemico.

Vergine

Cari Vergine, potete battere molti record, dedicarvi bene al vostro lavoro senza conflitti perché in voi c’è una serena amabilità che attira gli altri, molti sono disposti a venirvi incontro. Entro novembre potreste chiudere un notevole successo ma soltanto se sarete abbastanza veloci. Mercurio da questa sera sarà in Scorpione, per voi un invito a nozze.

Bilancia

Cari Bilancia, nonostante Venere nel segno, l’amore non è al massimo sotto il profilo romantico quest’oggi, ma una forza straordinaria supera e vince tutto, lasciatevi corteggiare se siete liberi, Marte è molto piccante, siete facile conquista.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko lavorate per il vostro futuro, per voi stessi, quindi è necessario anche consultare qualche condizionamento, sarà un bene per voi e le persone che vi circondano. Le persone sole non dovrebbero prendere decisioni affrettate in questo periodo, anche se è vero che in genere prendete decisioni d’istinto, ma dovete imparare ad essere meno precipitosi.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna ancora pesante in Vergine e l’atmosfera nell’ambiente professionale è irrespirabile, non a causa delle mascherine, non si capisce cosa avete fatto per essere così criticati dagli altri, forse avete buttato lì una gaffe e non ve ne sieti resi conto. Siete molto testardi ,a vi costa ostentare una durezza che non possedete, quindi scioglietevi un po’.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Branko avete sintomi di nevrosi ossessive, conseguenza di transiti passati e degli attuali Marte e Mercurio-Venere, c’ è ancora la Luna in Bilancia, dura come una matrigna, meglio non reagire. In questo periodo potrebbe saltar fuori qualche nemico in più.

Acquario

Cari Acquario, ancora forti della protezione di Mercurio, fino a questa sera impostate quello che vi interessa di più, avete anche la protezione amorosa di Venere e Marte. Sono importanti anche i rapporti a distanza, in certi casi urgenti, tenetevi informati il più possibile. Queste Lune d’autunno segnalano la fine di un’epoca.

Pesci

Cari Pesci, a volte Nettuno non riesce a esprimere le sue belle caratteristiche come gioia e spensieratezza soprattutto quando si scontra con Luna-Vergine. Dovete portare molta pazienza fino a mercoledì, già da stasera Mercurio torna in Scorpione e nei prossimi giorni aprirà una nuova via della seta soltanto per voi.

