Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko siamo al massimo delle influenze dello Scorpione in questo periodo, la settimana si concluderà con la sua Luna nuova con forti emozioni in arrivo anche per voi. Oggi la Luna entra in Vergine, domani sera Mercurio torna in Scorpione: cosa significa? Che arrivano ottimi segnali per il lavoro, ci sarà un miglioramento, tutto richiede però disciplina e concentrazione. Marte vi rende interessanti in amore.

Toro

Cari Toro, la Luna a mezzogiorno è quella giusta, perché passa in Vergine e diventa ottima per le faccende di casa, potrete riaprire anche vecchi discorsi intavolati con il partner e la famiglia, avete voglia di cambiamento anche se avete un po’ di difficoltà ad applicarlo quando è necessario. Anche in amore vi piace essere un po’ ancorati alle vostre convinzioni, preparatevi al weekend di fuoco.

Gemelli

Cari Gemelli, se pensate di avere un animo troppo idealista, cercate allora di mantenere il controllo. Secondo l’oroscopo di Branko Nettuno è il pianeta dei sogni e delle illusioni e potrebbe spingervi un po’ troppo lontano finendo per rischiare inutilmente e compromettere qualcosa che anche nella vita reale potrebbe avere il suo fascino. Luna passa nel campo della famiglia, stimolati i rapporti figlio-genitore.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko è sempre la Luna che scandisce il ritmo della vostra vita e tra sabato e domenica quella nuova in Scorpione raggiungerà il massimo per la vostra ispirazione e creatività. Oggi e domani vi aiuterà molto dalla Vergine per questioni scritte, trovate soluzione a tutto. Mercurio torna domani sera.

Leone

Cari Leone, siete quasi fuori dalla gabbia dell’inquietubine, ma ancora non vi liberate di un peso, non credete di essere liberi di fare quello che vi piace con chi vi piace. Sul lavoro siete osservati, cercate di fare una selezione tra i collaboratori più complici. Il vostro partner ultimamente lamenta un approccio differente perché lo trattate come un socio d’affari.

Vergine

Cari Vergine, la settimana annuncia giorni positivi e interessanti soprattutto per il lavoro, ma anche la vita coniugale non scherza. Scartando Nettuno e la sua influenza sulla salute, gli altri pianeti sono armoniosi e Mercurio torna domani sera in aspetto ideale. La Luna da oggi pomeriggio vi aiuta a dire la vostra in casa.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna ultimo quarto chiude un periodo e apre una nuova fase lavorativa con Mercurio ancora nel segno che vi porterà a riflettere e già a discuterne. Il pianeta dei soldi tornerà in Scorpione e lo riavrete in diretta dal Sagittario soltanto a dicembre. Venere oggi è provocata da Marte che alza bandiera bianca, incassate una bella sconfitta in amore.

Scorpione

Cari Scorpione, non si è ancora esaurito l’effetto dell’ultimo quarto che agisce sul vostro rapporto professionale per tutta la settimana. Mercurio torna domani sera e raggiunge la vostra Luna il 14. I prossimi mesi non saranno una passeggiata per voi.

Sagittario

Cari Sagittario, l’opposizione diretta tra Venere in Bilancia e Marte in Ariete è un aspetto che può avere effetti sorprendenti sulle persone di ogni segno che sentono il fuoco scorrere nelle vene e nel cuore. Una nuova conquista potrebbe permettervi di trovare l’amore duraturo.

Capricorno

Cari Capricorno, Mercurio retrogrado in Bilancia è durato poco, seppur critico e pericoloso per la quadratura diretta con Saturno e Giove, occhio a tutti gli aspetti di carattere legale. Arriverà un colpo inaspettato nel vostro ambiente fino a Luna nuova, sarà in Scorpione e spazzerà via le ultime noie che disturbano la vostra vita.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko l’opposizione dei due amanti, Venere e Marte, è un aspetto astrale meraviglioso per ogni coppia di ogni età – e questo vale anche per Gemelli e Sagittario – e risveglia la passionalità in entrambi. Con l’aiuto della Luna stasera in Vergine e Mercurio ancora positivo si possono annunciare anche nuovi amori.

Pesci

Cari Pesci, una settimana di successo con notevoli scatti nelle finanze si prospettano davanti a voi, bisogna lanciarsi oggi subito, ma anche domani, che la Luna poi va in opposizione, con Vergine, e crea problemi con altri. Siete diventati molto sensibili in questo periodo, ma quando Mercurio e Luna saranno in Scorpione, tutti i pianeti positivi saranno a vostra disposizione.

