Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi potrebbero aprirsi nuove opportunità lavorative. La stanchezza si fa sentire, ma non demordete. Oggi riuscirete a smaltire le scorie e domani tornerete in forma.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi siete sotto pressione per il lavoro. Vorreste raggiungere subito tutti gli obiettivi, ma dovete darvi tempo e fare una cosa alla volta. Rilassatevi, con la famiglia e gli amici.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo le stelle dovete far viaggiare la fantasia, programmando un viaggio in una meta lontana per quando sarà possibile. Nel lavoro vi fate apprezzare, e anche in amore ci sono novità in arrivo.

Cancro



Cari Cancro, state attenti a come gestite i vostri soldi, non esagerate con le spese. in amore le cose vanno bene, avete acquisito sicurezza in voi stessi e questo gli altri lo notano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 ottobre 2021), oggi dovete concentrarvi su cose che vi permettono di raggiungere risultati immediati, evitando ciò che può farvi impantanare. Dovete essere più pazienti.

Vergine

Cari Vergine, oggi dovrete mostrarvi più convinti di quanto siete di solito. Ci sono cose che potete conquistare, ma per farlo è essenziale chiederle con convinzione, senza timidezze.

Bilancia

Cari Bilancia, ci sono cose che avete trovato di recente, e che sembrano in linea con le vostre aspettative. Nonostante questo, non siete del tutto soddisfatti. Prendetevi il tempo per capire il reale valore di ciò che avete davanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, pensavi di andare avanti in alcuni progetti, ma questo non sta accadendo. Nonostante ciò, ti senti soddisfatto, e questo al momento è ciò che conta.

Sagittario

Cari Sagittario, sembra che tante persone in questa fase siano disposte ad aiutarti, facendoti superare alcune difficoltà. Approfitta di questo atteggiamento degli altri e fatti aiutare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state entrando in un ciclo particolarmente intenso. Non stressatevi troppo, e prendete le cose per come vengono. I risultati arriveranno di conseguenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 ottobre 2021), avete la tendenza a volervi abbassare al livello degli altri. La mossa è sbagliata: rimanete al vostro livello e saranno gli altri a venirvi incontro.

Pesci

Cari Pesci, gli amici vi danno dei consigli, ma a volte eccedono nella critica, anche non costruttiva. Bisogna farglielo capire, e impostare una relazione più fruttuosa con loro.

