Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, siete un po’ stanchi, avete bisogno di trovare il vosro equilibrio: che ne dite di trascorrere questa serata con la giusta compagnia e in tranquillità?

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, basta negatività: avete bisogno di circondarvi di persone ottimiste che vi vogliono bene. Un consiglio: cercate di trovare il giusto equilibrio perché fate troppe cose e vi riposate poco. Troppo poco…

Gemelli

Cari Gemelli, avete bisogno dei vostri spazi, della vostra libertà e sentite la necessità di circondarvi di belle persone.

Cancro



Cari Cancro, basta con le discussioni inutili e con le polemiche, dovete imparare a scendere a compromessi. Siete bravi con le parole, un po’ meno con i fatti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 31 ottobre 2022), la Luna è dalla vostra parte, dovete lasciarvi andare all’amore e vivere una storia con passione.

Vergine

Cari Vergine, avete bisogno di trovare il giusto equilibrio tra azione e riposo. Che ne dite di vivere la vita con leggerezza e spensieratezza ogni tanto?

Bilancia

Cari Bilancia, in questo periodo siete precisi, puntuali e coraggiosi: andate avanti così perché la strada è quella giusta. Cercate però di non fare abuso di farmaci e dolci.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, basta discutere: dovete scendere a compromessi e fare la pace con le persone che vi vogliono bene con cui c’è stato un dissidio.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle sono dalla vostra parte, potete lasciarvi andare all’amore e le soddisfazioni non mancheranno. Dovete essere ottimisti e speranzosi!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, dovete circondarvi di belle persone, dovete fare amicizia e passare più tempo con chi vi sta vicino e vi vuole bene. L’energia non vi manca, le idee neanche!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 31 ottobre 2022), siete energici, positivi, ma nel corso delle prossime ore dovrete riposarvi e concedervi un po’ di tempo per pensare a voi stessi. Coccolatevi.

Pesci

Cari Pesci, dovete agire, non potete riflettere sempre e non passare dalle parole ai fatti. Attenzione agli sbalzi di temperatura: dovete riposare un po’ di più perché siete stanchi!