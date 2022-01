Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, avete ritrovato tutta la serenità e la lucidità che vi contraddistinguono. Fatevi sentire chiaramente, soprattutto sul lavoro. Non abbiate timore di esprimere le vostre idee e difendetele a ogni costo se ci credete davvero. Non dimenticate anche di prendere una pausa per ricaricare le pile.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una questione legale rimasta in sospeso tornerà a bussare alla vostra porta. Non fatevi intimidire, anzi prendetela di petto e affrontatela, se necessario anche con l’aiuto di un esperto. Una volta risolto questo problema, vi sentirete meglio.

Gemelli

Cari Gemelli, Sole e Luna vi assistono e vi danno il giusto sostegno in amore. Se c’è qualcuno che vi piace davvero, non abbiate timore a dichiararvi. Questo è il momento giusto per uscire allo scoperto. Sul lavoro c’è un po’ di stanchezza, state facendo tanto, ma almeno il portafoglio è bello pieno.

Cancro



Cari Cancro, avete mille idee in testa ma non riuscite a realizzarle a pieno. Cercate di darvi delle priorità, se non volete litigare inutilmente con chi vi circonda. Non potete fare tutto e subito, anche il vostro corpo altrimenti ne risentirà. Avete bisogno di una pausa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 31 gennaio 2022), giornata in cui fare parecchia attenzione in amore. Avete bisogno di sentire che chi vi è vicino vi stima per davvero. Questo vale anche per le amicizie. La Luna nuova porterà stanchezza e nervosismo sul lavoro, ma a breve tutto si risolverà.

Vergine

Cari Vergine, giornata piuttosto confusa, per cui fate attenzione a non ricadere in errori come nel passato. Prendetevi una pausa e riflettete sul passato e su ciò che avete vissuto. Siate coraggiosi, e con forza prendete delle decisioni. Almeno se sbagliate saprete di averlo fatto con la vostra testa.

Bilancia

Cari Bilancia, qualche difficoltà di dialogo nei rapporti di coppia. Cercate di mettere a posto le cose, basta un piccolo sforzo e tutto si aggiusta. Sul lavoro dovete indirizzare le vostre energie verso ciò che conta davvero. Vedrete che la vostra attività migliorerà in ogni campo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ultimamente tendete a isolarvi e a reagire male. Cercate di stare all’aria aperta e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Ritroverete stabilità e serenità. Anche l’amore presto tornerà protagonista, non fatevi trovare impreparati!

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di passare più tempo in compagnia del partner e delle persone care. Avete bisogno di riposare e ricaricare le pile, dopo un lungo periodo complesso. Solo così ritroverete il giusto equilibrio nella vostra vita e la stabilità che vi manca da tempo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in amore cercate di essere più diplomatici e sul lavoro mediate con colleghi e superiori. Le tensioni non servono e non fanno bene a nessuno. Sul lavoro dimostrate la vostra professionalità, non trascurate la salute e la cura del corpo, attraverso della sana attività fisica.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 31 gennaio 2022), in amore le cose sono migliorate, e state anzi sfiorando la perfezione. Sul lavoro la situazione è migliorata parecchio. Rimanete comunque con gli occhi aperti, e se ci saranno nuove opportunità, coglietele al volo.

Pesci

Cari Pesci, avete paura di fare qualche passo falso. Questo infatti potrebbe mettere a repentaglio i progressi fatti finora, e sarebbe un gran peccato. In particolare in amore avete fatto grossi miglioramenti, non gettate tutto alle ortiche.