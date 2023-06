Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi, 26 giugno, sarà contrassegnata da alcune opposizioni planetarie che potrebbero rendervi la vita più complicata del solito. Mercurio farà ingresso nel cielo del Cancro e potrebbe causare qualche problema di relazione con gli altri.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la nuova posizione di Mercurio vi favorirà soprattutto sul piano della comunicazione. Potrete beneficiare della protezione di Giove, ma in ogni caso farete bene a tutelarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, il transito di Mercurio in Cancro non arrecherà né danni né benefici al vostro segno. Si tratterà di un passaggio neutrale che non modificherà sostanzialmente le cose.

Cancro



Cari Cancro, dalla giornata di oggi, lunedì 26 giugno 2023, avrete Mercurio nel segno e questo vi porterà innumerevoli vantaggi, soprattutto a livello professionale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 26 giugno 2023), inizierete la settimana in maniera energica e positiva. Ci saranno molti motivi per i quali dovrete essere fieri e orgogliosi di voi stessi e di ciò che avete realizzato nella vostra vita.

Vergine

Cari Vergine, il transito di Mercurio in Cancro sarà foriero di belle sorprese. Il pianeta della comunicazione sarà un vostro alleato in grado di darvi una bella spinta anche a livello professionale.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio in Cancro causerà qualche piccolo problema. Avrete a che fare con dei ritardi e delle tensioni soprattutto in ambito lavorativo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, tutti i blocchi e gli ostacoli che avete dovuto affrontare in passato saranno rimossi. L’opposizione di Giove vi costringerà ad evitare investimenti rischiosi.

Sagittario

Cari Sagittario, dalla giornata di oggi vi toglierete un bel peso di dosso dal punto di vista astrologico, perchè Mercurio non sarà più in opposizione. Finalmente potrete vivere le relazioni con gli altri in maniera molto più costruttiva e positiva.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, da oggi, 26 giugno 2023, dovrete fare i conti con l’opposizione di Mercurio che sarà fonte di provocazioni e tensioni. Soprattutto nei rapporti con il partner servirà un po’ più di delicatezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 26 giugno 2023), in arrivo liete sorprese. Qualche bella notizia potrebbe arrivare da lontano e sarà davvero inaspettata. Siete stanchi di fare sempre le stesse cose e di vivere immersi nella routine.

Pesci

Cari Pesci, a partire da oggi – 26 giugno – avrete l’appoggio di Mercurio soprattutto se si parla di affari e di business. Inizierà una nuova fase della vostra vita molto più promettente.