Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Branko il Sole in Sagittario apre una nuova avventura per voi, la Luna incide sull’attività mentale, in mattinata ancora in Pesci risulta essere però ancora troppo idealista o sognante. Sportivi come siete voi sapete saltare gli ostacoli, ma questo non vi giustifica a crearvi da soli altre difficoltà.

Toro

Cari Toro, le persone con cui avete vissuto esperienze importanti in passato oggi sono diventate per voi molto importanti. Avete bisogno di tirare in ballo cose accadute in passato, siete molto sensibili ai problemi altrui, il vostro maggior desiderio al momento è proteggere e sostenere le persone a voi care. Luna in mattinata è ancora stazionaria in Pesci, Nettuno è molto incisivo per quelli che lavorano con la fantasia.

Gemelli

Cari Gemelli, come ogni anno Sole in Sagittario inizia a mettere in discussione qualche collaborazione e anche i rapporti meglio riusciti avranno fatica, anche nel matrimonio. Luna per metà giornata è ancora in Pesci ed è particolarmente distratta accanto a Nettuno, un pianeta che nel vostro caso pone l’occhio sulla salute.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna in Pesci per metà giornata insieme a Mercurio forma un trigono con Nettuno, la vostra creatività riceverà una grande botta di vitalità, siete pieni di idee e proposte, tanti sogni nel cassetto da realizzare, ma è facile confondere i sogni con la realtà. Avete il grande dono dell’oratoria, sapete attirare l’attenzione del pubblico, riuscite ad essere molto persuasivi e tante persone vi credono anche quando vi inventate una cosa così su due piedi.

Leone

Cari Leone, va bene essere razionali e pragmatici, però alcuni sogni notturni vanno ascoltati e interpretati, soprattutto in questo periodo con Nettuno ben stimolato da altri pianeti, la Luna e Mercurio per primi. Dopo i sogni parlano i vostri istinti, la vostra intelligenza, inventate qualcosa di nuovo per il vostro lavoro. Siete molto stanchi in questo periodo, ma riuscirete a seguire tutto con la certezza di ottenere ciò che volete.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko continua la bella assistenza di Mercurio per le questioni scritte e anche per il lavoro, dovete però muovervi con circospezione già da questa mattina. La Luna cresce in Pesci e con lei anche Nettuno che mischia le carte e imbroglia, non fidatevi ciecamente degli altri. Rilassatevi in amore, Venere non aspetta altro se non di vederci uscire barcollanti dalla camera da letto.

Bilancia

Cari Bilancia, contate su voi stessi, se state vivendo un periodo di perplessità quest’oggi riceverete un segnale positivo, non volete rinunciare alle vostre idee ma neanche alle collaborazioni. Nettuno con la Luna ancora in Pesci per metà giornata vi permetterà di prendere una pausa per il vostro fisico provato, anche dalla forte emotività di queste giornate.

Scorpione

Cari Scorpione, quest’oggi tutti i nativi riescono bene in ogni professione, anche se alcune categorie come artisti e medici raggiungeranno il massimo. L’aspetto di trigono tra Mercurio e Nettuno è fantastico, si verifica una volta l’anno e dura due settimane e alcuni di voi possono trarne vantaggio anche con la famiglia. Venere con il cesto autunnale è piena di fortuna.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Nettuno è il pianeta con cui avete più somiglianza e oggi vi aiuterà anche a liberarvi di quelle situazioni che vi opprimono già da un po’ e che non fanno proprio al caso vostro. Una spesa di troppo non preventivata vi manderà in agitazione, non fatene un problema.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi sarà una giornata eccellente, almeno per la metà che sarà interessata da influssi di sicura efficacia sulla vita professionale stimolata da Mercurio intuitivo nello Scorpione e anche da Nettuno, entrambi in aspetto molto creativo con i vostri pianeti. Potrebbe uscir fuori un successo clamoroso e anche ben pagato.

Acquario

Cari Acquario, la Luna oggi è un tantino difficile per molte situazioni della vita pubblica ma non è così male con voi, transita nel settore del patrimonio e può interessare le finanze e beni immobili. Molte cose della vostra famiglia non sembrano essere ancora chiarite, non è il caso di mettersi a discutere proprio oggi con Mercurio incattivito e Venere inviperita.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Branko basta non credere troppo alla fantasia o ai sogni, non inseguite utopie, state attenti agli inganni, sorvegliate la persona a voi cara. L’autunno sentimentale e creativo raggiunge oggi una punta meravigliosa, con Nettuno in trigono a Mercurio.

