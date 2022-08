Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore vi sentirete carichi e pieni di fiducia in voi stessi, darete tutto. Il periodo è decisamente positivo per voi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nel corso del pomeriggio potrebbe esserci qualche scaramuccia con il partner, ma niente paura: tutto si risolverà per il meglio se saprete essere pazienti.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra immaginazione non ha confini: state già progettando i mesi autunnali che vi aspettano. Nuovi progetti in vista!

Cancro



Cari Cancro, una volta che vi sarete liberati del vostro passato, potrete vivere pienamente il vostro presente e progettare il vostro avvenire.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 agosto 2022), le vacanze sono ormai passate, finite, ma non avete ancora fatto il pieno alle batterie. Cercate di iniziare con il giusto ritmo la settimana.

Vergine

Cari Vergine, il vostro partner vi stima, così come i vostri colleghi sul lavoro. State andando bene, la nuova stagione riserverà grandi sorprese.

Bilancia

Cari Bilancia, c’è qualcosa che non va, nel corso della giornata di oggi il vostro umore sarà leggermente scostante. Meglio rimandare a domani le questioni importanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’amore è un po’ appannato dai troppi pensieri di questo periodo, cercate di ritagliarvi del tempo anche per voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, vi attende una giornata che inizierà con il piede giusto, perché non pensare al prossimo fine settimana in compagnia del vostro partner? Un viaggio last minute?

Capricorno

Cari amici del Capricorno, qualcosa sta iniziando a cambiare nel vostro animo, non abbiate paura di cambiare anche il vostro punto di vista su alcune persone o a lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 agosto 2022), l’amore sembra essere nuovamente decollato: avete visto? Era solo questione di tempo…

Pesci

Cari Pesci, i sogni continuano ad affollarsi nella vostra mente e la voglia di cambiare è tanta: avete bisogno di nuovi stimoli, di una scossa per ripartire alla grande.