Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, la Luna è nel vostro segno: non c’è miglior passaporto per un incontro intenso e forse duraturo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Ferragosto è romantico e passionale. Venere in Leone mette sottosopra le vostre relazioni e i sentimenti, ma non detto che il tutto non risulti divertente.

Gemelli

Cari Gemelli, se non siete ancora innamorati, vi succederà presto, forse proprio oggi che è Ferragosto! La Luna infuocata vicino a Giove è un segnale molto propizio.

Cancro



Cari Cancro, il Ferragosto risulta faticoso, in particolare se il vostro lavoro riguarda il settore del turismo e dell’intrattenimento. Ma non vi preoccupate, perché alla fine il bilancio sarà più che positivo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 agosto 2022), questo Ferragosto è strepitoso! La Luna in Ariete accanto a Giove indica successo e fortuna, inoltre la stella dell’amore vi assicura una giornata molto hot.

Vergine

Cari Vergine, questo Ferragosto è decisamente sensuale, non potrete lamentarvi da questo punto di vista. Via libera alle danze dell’amore e della gioia di vivere!

Bilancia

Cari Bilancia, Ferragosto è bollente in tutti i sensi. La Luna in Ariete provoca e stuzzica, fa scoppiare liti e prepara il terreno a riappacificazioni all’insegna della passione. Che giornata di fuoco!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna impetuosa di Ferragosto vi assicura una giornata dalle tinte forti e contrastanti. L’eros è nell’aria, come anche lo scontro passionale. Chi siamo noi per impedirvi di vivere a pieno tutto ciò?

Sagittario

Cari Sagittario, è per voi giunto il tempo di fare progetti che riguardano la casa e la famiglia, tanto più se siete giovani e innamorati. Finché Giove è dalla vostra parte, vi conviene gettare le fondamenta per un futuro solido e duraturo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, questo Ferragosto scotta come la sabbia a mezzogiorno: quanta passione avete in corpo! Concedetevi tutto ciò che volete, ne avete bisogno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 agosto 2022), vi attendono delle giornate molto piacevoli, a partire da oggi che è Ferragosto. Vi divertirete e – se andrete a caccia di flirt – sarete anche piuttosto fortunati.

Pesci

Cari Pesci, questo Ferragosto è molto positivo: il divertimento non manca di sicuro, come anche il sesso, che sarà intenso e appagante.