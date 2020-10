Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 ottobre 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, siete pieni di energia e motivati a fare bene. Le stelle vi assistono per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Molto fruttuosa soprattutto la mattinata, per cui approfittatene se avete dei progetti da portare a termine. Se invece siete un po’ fermi al palo, datevi da fare e rimboccatevi le maniche. Anche in amore è il momento di darsi da fare.

Toro

Cari Toro, giornata piuttosto complicata per il vostro segno: mantenete la calma ed evitate discussioni e litigi. Ci sono ancora questioni in sospeso che è meglio chiarire il prima possibile. Fatelo e non trascinate i problemi inutilmente. A fine anno le cose andranno peggio a causa di Saturno in opposizione.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Branko ci saranno parecchi problemi in ambito sentimentale. Dovete forse capire se la storia che state vivendo si può davvero definire amore, o se non si tratta di qualcosa di serio. Avete una forte carica sensuale e seduttiva, e questo non può che essere un bene quando si parla di relazioni nate da poco. Non trascurate però il dialogo e il romanticismo.

Cancro

Cancro, oggi avete la Luna favorevole e questa è sempre una bella notizia. Avete una grande forza e voglia di far bene in ogni campo della vostra vita, specie sul lavoro, dimostrando a tutti le vostre capacità. Attenti solo a non risultare scontrosi e supponenti. Fatevi valere! In amore se ci sono state tensioni con il partner è il momento di parlarvi faccia a faccia e chiarire.

Leone

Leone, giornata davvero fortunata per voi. Dopo qualche giorno di appannamento, tornate a essere tra i segni più fortunati di oggi. Approfittatene per dire con chiarezza tutto ciò che pensate, senza timore di apparire scontrosi. In amore è il momento di lasciare alle spalle il passato e se siete single mettervi alla ricerca di un nuovo partner. Se invece siete già in coppia, dategli le giuste coccole e attenzioni.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata tranquilla, senza particolari guizzi né in positivo né in negativo. I single potranno vivere momenti difficili, forse non siete ancora pronti per una nuova relazione. Qualche tensione anche per le coppie storiche: il vostro partner cerca di starvi vicino in un momento difficile, avendo tanta comprensione e supportandovi. A volte anche sopportandovi!

Bilancia

Amici della Bilancia, giornata all’insegna dell’indecisione più totale. Tanti i dubbi che vi affliggono in ogni campo. Presto però dovrete prendere delle decisioni importanti. In amore se avete conosciuto da poco una nuova persona non sapete bene come comportarvi: fare il primo passo o attendere? Sul lavoro vorreste provare qualcosa di nuovo, ma vi manca il coraggio di osare e rischiare. Le coppie ritroveranno la passione con il partner dopo un periodo di stasi.

Scorpione

Cari Scorpione, giornata impegnativa ma fruttuosa, durante la quale sarete alla ricerca di nuove occasioni, sia in ambito lavorativo che sentimentale. I single dopo essere rimasti per un po’ al palo potranno finalmente trovare una persona giusta per tornare ad amare. Siate comunque cauti e non volate troppo in alto, almeno all’inizio. Qualche tensione per le coppie stabili. Periodo tranquillo sul lavoro, senza grandi novità.

Sagittario

Amici del Sagittario, giornata secondo l’oroscopo di Branko all’insegna della voglia di fare e dell’intraprendenza. Ottime energie da mettere a disposizione dei vostri impegni e progetti. Se avete conosciuto una persona da poco, è il caso di andarci con i piedi di piombo. Non fatevi scoraggiare dalle piccole difficoltà. Per le coppie stabili, se avete avuto qualche litigio, è il caso di chiarirvi e trovare un compromesso. Impegnatevi di più sul lavoro.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata che potrebbe portare a qualche svolta interessante per la vostra carriera. Se avete conosciuto da poco una persona ma non vi sentite a vostro agio, è forse il caso di lasciar perdere e voltare subito pagina. Qualche tensione anche per le coppie storiche: andate a ritmi troppo diversi, e il vostro partner non riesce a starvi dietro. Rallentate un po’.

Acquario

Amici dell’Acquario, giornata molto positiva per il vostro segno, grazie a un quadro astrale favorevole. I single potranno fare nuovi e piacevoli incontri. Ottima sintonia e passione alle stelle anche per le coppie storiche. Che volete di più? Bene anche il lavoro, ma dovete essere più aggressivi se volete fare carriera, altrimenti gli altri vi passeranno avanti.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko oggi si prevede una giornata con la testa fra le nuvole, dovete essere più realisti e pragmatici. I single avranno buone opportunità per rimettersi in pista. Giornate complicate per le coppie storiche: la passione e l’eros sono un po’ calati. Inventatevi qualcosa per riaccendere la fiamma. Tante questioni in sospeso sul lavoro, chiaritele al più presto.

