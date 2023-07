Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, in queste ore siete un po’ tristi, forse state pensando troppo al futuro e vi state concentrando poco sul presente. Cercate di raccogliere quello che seminate e di ascoltare di più le vostre esigenze!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata promette bene: dovrete fare una scelta, prendere in mano una situazione anche difficile. Mantenete la calma perché il coraggio non vi manca di certo.

Gemelli

Cari Gemelli, state cercando di non pensare al problema, quando in realtà c’è. Eccome se c’è. State ‘studiando’ ogni mossa, ma a volte non seguire l’istinto è sbagliato.

Cancro



Cari Cancro, siete un po’ incerti in amore, il periodo non è certo dei migliori. Avete bisogno di ‘leggerezza’, ma la creatività non vi manca. Che ne dite di meditare un po’?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 6 luglio 2023), state facendo un bel viaggio dentro voi stessi, vi state scoprendo. Ma sapete bene che dovete restare con i piedi per terra perché la realtà è ben diversa dall’immaginazione…

Vergine

Cari Vergine, sarete concentrati sul lavoro, ma non sempre le ore in più vengono pagate a dovere… Avete tante responsabilità e state attirando attorno a voi molte gelosie.

Bilancia

Cari Bilancia, avete preso delle decisioni dettate dalla fretta e ora ve ne state rendendo conto. Ogni sforzo, però, verrà presto ripagato: non mollate proprio ora! Tenete duro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il periodo è un po’ stressante, ora dovrete trovare la forza di uscirne. La creatività non vi manca e presto vi sentirete meglio, appagati con voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata non parte bene: siete stanchi, pensate di avere tanti rimpianti e avete paura. Avete forse perso un’occasione? Vale la pena concentrarsi solo sul lavoro?

Capricorno

Cari amici del Capricorno, presto ogni vostro sforzo verrà riconosciuto: le ultime giornate sono state un po’ pesanti, ma presto arriveranno le soddisfazioni!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 6 luglio 2023), avete voglia di lasciarvi andare, di vivere un amore puro. Avete tanti desideri, ma la vostra vita è un po’ troppo frenetica. Relax.

Pesci

Cari Pesci, siete un po’ diffidenti, non vi fidate di nessuno. E la giornata di oggi non parte bene, ma potrete contare su di voi. Sapete bene come muovervi.