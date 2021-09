Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, in questi giorni siete come imprigionati tra due Lune difficili, ultimo quarto e Luna nuova del 6 ottobre, il primo invito è alla cautela nella salute, attività fisica e guida, mettete a riposo il carattere irruento. L’amore pretende maggiore attenzione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se volete far pace con chi siete in conflitto, approfittate di questa Luna per voi saggia che cambia fase in un segno che governa rapporti stretti, approcci amorosi, matrimonio. Con ultimo quarto non nascono amori ben definiti però essendo voi provocati da Venere e Giove, in quadrato perfetto, potreste riscontrare interesse da parte di un tipo pittoresco.

Gemelli

Cari Gemelli, tanti influssi diretti al campo pratico, lavoro, affari, studio, carriera, persino l’odierna Luna ultimo quarto potrebbe favorire un vostro golpe nel mondo professionale. Il 6 ottobre Luna nuova.

Cancro



Cari Cancro, potreste sentirvi un po’ storditi per tanti pensieri ma non comportatevi come debitori di chissà quali favori ottenuti in passato. Le idee sono la vostra ricchezza. Smuovete la terra, seminate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 settembre 2021), punti sensibili della salute vengono in evidenza. Registrate ciò che sentite e vedete, inizierete ottobre con Luna-Leone. Affrontate questioni private in sospeso.

Vergine

Cari Vergine, forse solo voi, figli di Mercurio, riuscite a guadagnare pure con Luna ultimo quarto in Cancro, specie per gli aspetti che forma con altri pianeti, tutti positivi. Aspettate un cambiamento di sede? Possibilissimo, prima dell’amore.

Bilancia

Cari Bilancia, atmosfera autunnale ma non in senso romantico, stareste meglio fuori dal solito ambiente, ma non sempre è possibile essere con persone che ci piacciono.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Luna ultimo quarto in Cancro, simbolo di acqua benefica che bagna pure il vostro segno, presto farà germogliare nuove iniziative professionali e finanziarie, nuovi sentimenti. Venere quadrata a Giove favorisce nuove storie e buoni investimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, ottobre si annuncia mese di importanti traguardi, pure sentimentali, uno dei mesi più belli dell’anno. Oggi avete Giove particolarmente attento a questioni scritte, segue i vostri appuntamenti d’affari e procura qualche preziosa facilitazione legale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, riservatevi uno spazio per voi. Ripensate ai vostri progetti, ci sono incongruenze. Ora vi si convince facilmente, ma usate bene la testa.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 settembre 2021), la quadratura con Venere che vi unisce a Scorpione può avere 2 significati: un po’ di maretta nel matrimonio o un nuovo innamoramento. Voi giovani innamorati potreste presto diventare genitori.

Pesci

Cari Pesci, se c’è un amore che vive solo nei vostri sogni, Venere in Scorpione lo renderà concreto. Dove non riuscite a realizzare, non insistete troppo, nel mese dello Scorpione avrete Marte conquistatore. Dalla settimana prossima Venere diventerà attiva nel campo del successo professionale.

