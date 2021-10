Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, spesso trasformate la vita in un campo di battaglia. Anche questi sono giorni di lotta in casa e nel lavoro, ma con intervalli erotici niente male. Oggi potete contare sulla Luna ultimo quarto-Leone che vi premierà con un gran risultato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il periodo da questo ultimo quarto a Luna nuova della prossima settimana può diventare decisivo per soluzioni importanti, oppure dovrete rinunciare a situazioni ingiallite. Rifletteteci, è essenziale non portare complicazioni nel 2022.

Gemelli

Cari Gemelli, l’amore torna ancora più bello grazie al coinvolgimento spirituale. Novità per persone sole, anche se non definitive, incontri sotto Luna calante non garantiscono durata. C’è un po’ di malinconia, ma riuscite a lavorare con la vostra maestria.

Cancro



Cari Cancro, con Mercurio e Plutone uniti contro di voi potete iniziare a smuovere le acque. Presto arriverà il momento degli incassi. Fuoco come idea, ispirazione, intraprendenza, perché la Luna inizia la fase ultimo quarto nel campo del patrimonio. Evitate i viaggi, se possibile.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 ottobre 2021), da oggi a sabato la Luna diventa ultimo quarto, la fase più severa, meno affettuosa, taglia senza guardare ciò che non considera più adatto al presente. Il passato non torna.

Vergine

Cari Vergine, tenete conto dello stress accumulato durante l’autunno. Dal 5 Mercurio vi rimetterà in marcia verso nuovi obiettivi, guadagni. La malinconia fa parte del cielo di novembre, siamo tutti travolti dai ricordi durante l’ultimo quarto.

Bilancia

Cari Bilancia, ripartire non sarà possibile finché la Luna non si sistema in Leone e inizia la fase ultimo quarto, che assume le veci di Saturno e Giove nelle trattative di lavoro, affari. Molto è ancora provvisorio ma non si sa come reagirà Venere a questa sollecitazione, magari con un colpo di fortuna.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dal 5 entra Mercurio nel segno e resterà positivo fino al 31 dicembre, avrete tempo per sistemare lavoro, affari, controllare salute, concludere cure. Prendete questi 2 giorni come una sperimentazione di tentativi di successo, con mente più lucida prederete le decisioni giuste.

Sagittario

Cari Sagittario, se credete di non aver valutato bene certe situazioni, potete riprendere la corsa. Attenti alle persone lontane, notizie, interessi. Informatevi su case, terreni che possedete altrove. L’amore è una sinfonia d’autunno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, lavoro cerebrale sì, manuale e fisico meglio di no. È ancora fonte di disturbo la quadratura Plutone-Mercurio (fino al 5), Marte sempre infiammato, Venere simpatica incosciente. Tornerà il bel tempo, l’autunno ha ancora tanto da darvi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 ottobre 2021), cercate di volervi bene, regalatevi qualcosa di bello, costoso (non dimenticatevi dell’amore) i soldi non sono un problema. Possono arrivare entrate anche con Luna negativa, perché avete ancora Mercurio in vena di regali.

Pesci

Cari Pesci, tutta la vita è in fermento, dicono le stelle, un fiume in piena che può trascinare via qualcosa ma con costruzioni solide. Ma seppure dovesse andare via qualcosa, sarà ritrovato: non è forse vero che tutti i fiumi finiscono in mare?

