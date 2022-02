Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, il buon senso nelle prossime ore non vi mancherà: avete i piedi per terra e sapete come condividere le vostre idee con chi vi sta vicino! Forza, dimostrate a tutti quanto valete.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete ottimisti, anche se forse avete dovuto fare i conti con qualche problemino. Chi vi sta vicino sostiene le vostre idee: siete sulla strada giusta, ma forse c’è qualcosa che non va come vorreste voi…

Gemelli

Cari Gemelli, state per chiudere un capitolo importante della vostra vita, ma il libro non è ancora finito. Le energie non vi mancano: cercate di portare avanti un progetto importante.

Cancro



Cari Cancro, lasciatevi andare alle emozioni e non pensate troppo. Quando state bene spesso venite sovrastati da brutti pensieri: basta, cercate di stare con i piedi per terra.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 febbraio 2022), è tutto nelle vostre mani: sta a voi decidere come comportarvi. Cercate di superare i vostri limiti, non fissatevi sulle apparenze.

Vergine

Cari Vergine, cercate di concentrarvi su voi stessi, di ascoltare il corpo, la vostra salute. Provate anche a condividere le emozioni che provate: siete dell’umore giusto e l’energia è contagiosa!

Bilancia

Cari Bilancia, per voi è importante pensare prima al dovere, poi al piacere. Non potete tagliare i ponti con la quotidianità anche se vorreste scappare: cercate di tenere per voi i vostri pensieri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vorreste una vita meno complessa, ma i desideri che avete la scombussolano sempre. Attenzione ai malintesi.

Sagittario

Cari Sagittario, sapete bene come incastrare tempo libero e impegni, ma nelle prossime ore questo vi risulterà un po’ complicato. Cercate di capire quali sono le priorità e di evadere dalla quotidianità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, di solito prendete tutto con troppa serietà e nelle prossime ore potreste fare i conti con dei problemi. Avete voglia di leggerezza, spensieratezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 febbraio 2022), state pensando al futuro, siete già proiettati in avanti. Non trascurate gli impegni di ora, meritano ugualmente la vostra attenzione.

Pesci

Cari Pesci, state attraversando un periodo molto importante, ma non volete ascoltare i consigli. Forse sbagliate, così facendo potreste urtare la sensibilità di una persona che vi vuole bene.