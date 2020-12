Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, ti aspetta una vigilia di Natale frenetica, anche se di certo diversa rispetto al passato. La Luna ti saluterà per traslocare nel segno del Toro, ma non ti mancherà comunque l’energia necessaria ad affrontare la tua giornata alla grande.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – 24 dicembre 2020 – la Luna si avvicinerà e vi farà compagnia per tutto il Natale. Sarà una spinta in più all’amore, agli affetti per voi così importanti. Approfittane, per trascorrere queste feste accanto alle persone che amate veramente.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi sarà una vigilia che vi vedrà a casa tra i fornelli. Anche se le feste saranno più pacate del solito, questo non vi impedirà di passarle in compagnia dei vostri affetti più cari. Siete tenaci.

Cancro

Cari Cancro, oggi avrete una Luna amica che rischiarerà il vostro Natale, anche se il meglio arriverà a Capodanno, quando il pianeta raggiungerà il vostro cielo.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata di oggi (24 dicembre 2020) sarà particolarmente divertente. In amore osate e divertitevi più che potete. Per quanto riguarda il lavoro, svuotate la mente da tutti i problemi, siete in ferie!

Vergine

Cari Vergine, nella giornata di oggi – 24 dicembre – sarete particolarmente gentili. In amore avrete voglia di condividere con qualcuno il vostro affetto. Sul lavoro stringete i denti è l’ultimo giorno prima delle vacanze…

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata di oggi sarà particolarmente serena per voi. Condividete la vostra gioia con qualcuno, anche se a distanza. Per quanto riguarda il lavoro, vi servirà staccare la spina per un paio di giorni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, nella giornata di oggi dovreste dedicarvi ai vostri affetti più cari. Per quanto riguarda il lavoro, state già pensando a quando tornerete operativi. Staccate questa benedetta spina…

Sagittario

Cari Sagittario, oggi dovrete essere grati per tutto ciò che entra nella vostra vita attraverso i piacevoli benefici in ogni momento. In amore sarà un giorno in cui avrete molta profondità e molta intensità vitale nei vostri pensieri e nell’amore che offrite agli altri. Per quanto riguarda il lavoro, sarete pieni di idee geniali.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi a volte vi sentirete un po’ nostalgici ma la vostra positività e gioia compenseranno tutto. L’unica cosa importante in questo giorno è lavorare sull’armonia e l’affetto che volete intorno a voi. Ciò che date tornerà indietro raddoppiato…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 24 dicembre 2020 -, oggi sarete raggianti, godrete di uno splendore particolare, il che vi aiuterà molto a mostrare il vostro grande sentimento verso parenti e amici. Per quanto riguarda il lavoro, per fortuna avrete molta vitalità e abbastanza energia per svolgere tutto ciò che dovete fare.

Pesci

Cari Pesci, oggi dovrete bilanciare tutto: la cosa più importante è mantenere l’equilibrio e l’armonia in ogni momento. Per quanto riguarda il lavoro, la cosa più importante affinché tutto sia efficace sarà il vostro ottimismo e il buon umore.

