OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, vivete un periodo di allegria e armonia come non vi capitava da tempo. Anche l’ambiente che vi circonda è sereno e questo non può che farvi bene. Potete quindi porvi e raggiungere presto nuovi importanti obiettivi e mettere da parte delusioni e rancore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, si prevede una giornata tranquilla: approfittatene per fermarvi un attimo e fare un bilancio del periodo che state vivendo. Nel prossimo futuro potrete senz’altro fare meglio. Non abbiate paura di prendervi qualche rischio ma al tempo stesso datevi delle priorità e pianificate il da farsi.

Gemelli

Cari Gemelli, l’autostima per il vostro segno è alle stelle e potreste presto togliervi delle belle soddisfazioni. Potete essere più sicuri di voi stessi e dimostrare anche agli altri quanto valete. In amore se ci sono stati litigi con il partner, cercate di parlarvi e chiarire.

Cancro



Cari Cancro, dovete darvi delle priorità, altrimenti i troppi impegni vi sommergeranno. Non potete pensare di fare tutto e subito. A maggiore se avete grosse responsabilità, dovete essere più bravi a pianificare. Insomma, rimboccatevi le maniche ma trovate anche del tempo per rilassarvi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 settembre 2021), in questo periodo siete particolarmente persuasivi e riuscirete a convincere della bontà del vostro operato chi vi circonda. Questo vale anche per i sentimenti: se c’è una persona che vi piace, potete farcela a conquistarla.

Vergine

Cari Vergine, avete bisogno di sentirvi utili e darvi da fare. Cercate di lavorare maggiormente con le persone che vi circondano. Siate maggiormente collaborativi e lavorate da squadra. In amore trovate il tempo per stare insieme al partner, magari organizzate un’uscita romantica in vista del weekend.

Bilancia

Cari Bilancia, dovrete affrontare sfide non di poco conto. Vi verranno infatti fatte delle richieste impegnative, per cui dovrete rimboccarvi le maniche. Date il massimo ma non stancatevi troppo e prendetevi un po’ di tempo per rifiatare. Ne avete bisogno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è il momento di rallentare un po’ e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Siete degli stakanovisti e dei perfettini, ma a volte è necessario staccare la spina e rifiatare. Prendetevi del tempo per voi.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi possono esserci pesanti discussioni da affrontare. Non amate i litigi, soprattutto con le persone più care, e questo vi lascia sempre l’amaro in bocca. Rischiate così di sprecare importanti energie sia mentali che emotive. Cercate di ricucire lo strappo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovete concentrarvi sulla vostra famiglia e non trascurarla. Ci siete molto legati, per cui fate il massimo per stargli vicino. Il lavoro vi ruba molte energie ma al tempo stesso non vi soddisfa a pieno. Cercate di trovare il giusto equilibrio in modo da non trascurare neppure il partner e gli amici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 settembre 2021), avrete tantissime opportunità da sfruttare e cogliere al volo. Trovate il fil rouge della vostra vita e andate dritti per la vostra strada, ponendovi obiettivi ambiziosi. Potrete presto togliervi grosse soddisfazioni, le stelle vi assistono.

Pesci

Cari Pesci, siete molto sicuri di voi stessi, a volte anche troppo, e rischiate di peccare di alterigia e superbia. Dovete cercare di non confondere l’autostima con l’egocentrismo. Questo vale soprattutto sul lavoro, dove un atteggiamento del genere può mettervi di cattivo occhio nei confronti dei colleghi e dei superiori.

