OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi devi dedicarti alla casa e alla famiglia e mettere un po’ d’ordine in varie situazioni che non sono definite e che state portando troppo per le lunghe. Coraggio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata emozionante e decisiva per raggiungere un nuovo incarico che state desiderando da tempo. Portate pazienza, le cose stanno maturando e arriveranno a conclusione al momento giusto.

Gemelli

Cari Gemelli, interessanti compravendite all’orizzonte vi tengono impegnati, attenti e timorosi di sbagliare e di prendere decisioni sbagliate. Rilassatevi un po’ ed affidatevi al vostro prezioso intuito.

Cancro



Cari Cancro, potete finalmente tirare un sospiro di sollievo e concedervi momenti di relax per rigenerarvi e ritrovare energia. Ritagliatevi degli spazi con il partner per chiarire delle situazioni spinose. Dialogate e tutto si sistemerà.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (2 settembre 2021) riportato da SoloDonna, sicuramente avete tantissimi impegni, ma è necessario svuotare la mente e alleggerire la giornata, per non arrivare stremati alla fine della settimana. Concedetevi delle piccole pause rigeneranti e datevi tempo per realizzare i vostri programmi.

Vergine

Cari Vergine, le Stelle sono dalla vostra parte e creano occasioni interessanti per nuovi incontri, sia nel settore lavorativo che in quello privato. Mettete in campo tutta l’empatia di cui siete capaci per far fruttare al meglio queste occasioni.

Bilancia

Cari Bilancia, le sfide non mancano e avete tanta voglia di vincere. Entrate in campo senza paure e darete il meglio di voi. Accettate le conseguenze senza eccessi di autocritica. Scoprirete che tutto ha un senso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è una giornata che vi vede vulnerabili e pensierosi per quanto riguarda il settore economico. Non abbattetevi troppo, troverete delle soluzioni pratiche per risistemare le situazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, le discussioni con il partner si fanno sentire. Le tensioni riguardano i soldi; siate chiari e trasparenti, in modo da definire nettamente le situazioni e non dare adito ad equivoci. Cercate di mediare e trovare un compromesso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno oggi è il momento di rimettervi in riga e curare di più l’alimentazione e la forma fisica. Seguite un regime alimentare bilanciato e iniziate a praticare una leggera attività sportiva e ovviamente niente alcool.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 settembre 2021), vi siete un po’ chiusi ultimamente e adesso sentite il bisogno di rimediare e di recuperare alcuni rapporti che si sono freddati. Mettete da parte l’orgoglio e bussate alle porte per riallacciare i rapporti.

Pesci

Cari Pesci, oggi vi sentite particolarmente stanchi e giù di morale. Avete bisogno di staccare la spina e di allontanarvi da situazioni che causano stress e ansia da prestazione. Praticate un po’ di meditazione. Cautela con i farmaci.

