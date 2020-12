Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, vi siete liberati di Saturno, opposto al vostro segno. Fra poco saluterete anche Giove. I due Pianeti si avvicineranno al segno dell’Acquario. Finalmente, vi state lasciando alle spalle il periodo negativo e presto arriveranno ottime notizie sia sul lavoro sia dal punto di vista dell’amore.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà un’ottima giornata, soprattutto in amore. Venere si trova a vostro favore e potrà aiutarvi a riportare l’armonia nei vostri affetti. Per chi ha avuto, nei giorni passati, qualche piccolo screzio con il partner, potrà sfruttare questa occasione per chiarirsi e potersi finalmente riconciliare.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi inizieranno ad esserci dei cambiamenti nella vostra vita. Saturno spostandosi in Acquario, seguito poi da Giove, diventerà favorevole al vostro segno, e finalmente le cose inizieranno a girare per il verso giusto. Grossi miglioramenti in vista.

Cancro

Cari Cancro, finalmente i tempi duri per voi nati sotto questo segno stanno terminando. Saturno vi libererà della sua opposizione, vi sentirete leggeri e sollevati. Approfittate di questi giorni per rilassarvi e ricaricarvi. Ne avete veramente bisogno…

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 17 dicembre 2020 – Saturno si stabilirà definitivamente in Acquario, seguito da Giove. Il pianeta metterà sotto osservazione il settore del matrimonio, delle associazioni e delle collaborazioni…

Vergine

Cari Vergine, venerdì e sabato il cielo si trasformerà. Saturno, Giove e Mercurio assumeranno nuove posizioni a cui vi dovrete abituare. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere buone notizie, nuove opportunità da cogliere al volo.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi – giovedì 17 dicembre 2020 – sarà una giornata piuttosto delicata. Potreste avere a che fare con alcune difficoltà, dei momenti di tensione in famiglia, forse con i figli. Mantenete la calma!

Scorpione

Cari Scorpione, durante la giornata di oggi Saturno passerà in Acquario e diventerà contrario. Vi aspettano giornate piuttosto complicate, ma a voi in fondo le sfide sono sempre piaciute…

Sagittario

Cari Sagittario, come detto, oggi Saturno traslocherà in Acquario, un segno amico che influenzerà soprattutto soprattutto gli studi, le relazioni, i rapporti interpersonali e i viaggi (anche se al momento molto limitati dato il Covid).

Capricorno

Cari Capricorno, oggi dovrete salutare Saturno. Il pianeta lascerà il vostro segno per trasferirsi in Acquario, seguito a ruota da Giove. Non sarà un cambiamento negativo: i due pianeti vi aiuteranno a incrementare i guadagni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, oggi arriverà Saturno e dopo poco anche Giove! I due pianeti trasformeranno la vostra vita, vi permetteranno di realizzare i vostri sogni. Mettetevi in gioco con coraggio.

Pesci

Cari Pesci, Saturno e subito dopo Giove raggiungeranno il cielo dell’Acquario, alle tue spalle. Anche da lì continueranno a proteggerti e a renderti migliore. Per voi, insomma, si prospetta una giornata interessante.

