Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, oggi è una giornata molto positiva dal punto di vista economico: questo avviene perché Venere entra nel cielo del Toro, segno terreno e pragmatico. Ciò vi spinge ad essere più concreti, sia con i sentimenti che con le cose più tangibili della vostra vita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, finalmente anche nel vostro cielo arriva qualche nuovo ospite: si tratta di Venere! La stella dell’amore è la prima a farvi visita dall’inizio dell’anno, augurandovi così un periodi di maggiore fortuna.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi potreste avere qualche difficoltà nel fare scelte assennate, ponderando bene i pro e i contro. Ciò può essere dovuto in parte ad una situazione astrale non pienamente favorevole: rimandate dunque le scelte importanti.

Cancro



Cari Cancro, che bello vedere la stella dell’amore entrare nel cielo del Toro, vostro segno amico! Si tratta di un buon auspicio, che insieme a Mercurio in Pesci getta le basi per una primavera dinamica e ricca di speranze.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 marzo 2023), potreste sentirvi un po’ scontenti della vostra situazione lavorativa, soprattutto se la paragonate a quella di altre persone. Come dice il detto, “l’erba del vicino è sempre più verde”, quindi cercate di apprezzare maggiormente ciò che avete.

Vergine

Cari Vergine, Venere oggi è particolarmente luminosa e positiva: sarà forse perché si è spostata nel cielo del Toro, segno amico e come voi legato alla terra. Approfittate di questa situazione astrale propizia per dare più spazio all’amore nella vostra vita.

Bilancia

Cari Bilancia, una velocissima Venere va a fare visita al Toro, creando per voi una situazione astrale molto buona e propizia sul fronte economico. Davanti voi si apriranno delle strade interessanti, che conviene prendere in considerazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, a partire da oggi la stella dell’amore si divertirà a provocarvi e a stuzzicarvi, vedendo fino a che punto riuscite a spingervi. Accetterete la sfida di Venere o vi tirerete indietro?

Sagittario

Cari Sagittario, il passaggio di Venere in Toro non vi fa un grande effetto: non siete né esaltati né scioccati da questo spostamento astrale. In ogni caso, cercate di trovare sempre il lato positivo delle situazioni che vi troverete davanti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, oggi per voi sboccia nuovamente l’amore, grazie all’arrivo di Venere nel cielo del Toro, segno vostro amico. Dunque a partire da adesso siate più sciolti nelle relazioni e non temete nel mostrare il vostro interesse verso qualcuno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 marzo 2023), potreste avere difficoltà ad esprimere le vostre emozioni, motivo per cui tenderete ad isolarvi. Lasciate che questo momento passi senza troppi drammi: a breve avrete di nuovo lo slancio giusto per stare nella società.

Pesci

Cari Pesci, l’arrivo di Venere nel cielo del Toro vi getta nella confusione totale, specialmente se state vivendo dei rapporti un po’ ambigui o non del tutto chiari. Il severo Saturno vi mette in guardia: dovete scegliere!