Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, con l’aiuto di Giove riuscirete a intraprendere la strada verso il successo e trovare la giusta ispirazione per realizzare i vostri obiettivi. Cercate di non pensare troppo al da farsi e mantenete una visione equilibrata delle cose.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sul lavoro state cambiando metodo e approccio e tutto ciò si sta rivelando una scelta fortunata. Non esitate a lanciarvi in nuove avventure e sfide. Non sprecate però inutilmente le vostre energie e conservate sempre un po’ di tempo e spazio per voi stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di avere a che fare e frequentare soprattutto gente che condivide i vostri stessi valori, in modo da stringere rapporti sempre più stretti e intensi. Non trascurate la cura del fisico e una corretta alimentazione, ne va della vostra salute.

Cancro



Cari Cancro, dovete imparare ad essere meno frettolosi e impulsivi, soprattutto se dovete prendere decisioni importanti e delicate. Con un po’ di calma, tutto andrà per il meglio. Avete un grande potere, anche maggiore di quello che pensate, ma i dubbi non mancano. Il punto è che spesso sono infondati!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 14 ottobre 2021), perché non prenotate un bel viaggio? Può essere il momento giusto per partire, magari in compagnia del partner, dopo tanti mesi che non l’avete potuto fare. Perdete troppo tempo a convincere gli altri della bontà delle vostre azioni. Siate più indipendenti.

Vergine

Cari Vergine, le cose stanno andando via troppo velocemente e quasi vi sembrano sfuggire di mano. I rapporti con gli altri per fortuna sono al top e potete facilmente tenere il passo con chi vi circonda. Siete felici con voi stessi e sentite d’aver trovato un equilibrio nella vita.

Bilancia

Cari Bilancia, vi piace a volte prendervi dei rischi e osare. La fortuna è dalla vostra parte, ma cercate di non tirare troppo la corda. A volta bisogna anche saper dire basta e accontentarsi. Dovete anche cambiare un po’ il vostro stile di vita: una dieta sana e un po’ di attività fisica gioverà alla vostra salute.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete delle idee chiare in testa e sapete da che parte volete andare. Questo dà fiducia anche a chi vi circonda. Esprimetevi in modo chiaro e senza fraintendimenti, la sincerità è sempre apprezzata. Curate la vostra forma fisica.

Sagittario

Cari Sagittario, finalmente supererete una vecchia preoccupazione e potrete guardare al futuro con ottimismo. Sta a voi essere sereni e non prendervela se qualcosa non va come vorreste. Un sogno si è fatto più concreto di quanto avreste immaginato. Prendetevi una vacanza e trascorrete un po’ di tempo da soli, in modo da rivalutare anche la vostra situazione sentimentale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, imparate ad ascoltare i vostri interlocutori ed evitate di essere molesti. Questo vi sarà davvero d’aiuto. Una sensazione di stanchezza vi ostacola e vi abbatte, ma supererete ogni difficoltà. Se potete, prendetevi qualche giorno per voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 14 ottobre 2021), scoprirete nuovi dettagli sulle persone che vi circondano, anche piccanti, ma evitate di fare i pettegoli. Evitate controversie e discussioni, e rimettetevi al passo con i vostri interlocutori.

Pesci

Cari Pesci, siete dei gran sognatori, ma nella vita alla fine tocca essere concreti e pragmatici. Cercate quanto meno una via di mezzo tra sogno e realtà. Avete recuperato la vostra forma fisica ideale e questo è certamente un bene. Evitate i vizi e le cattive abitudini, ma anche le frequentazioni tossiche.

