Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi,giovedì 12 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko state vivendo una crisi passeggera, che potrebbe tramutarsi in qualcosa di più serio, dipende dalle situazioni personali e anche da questa Luna opposta in Bilancia, un segno che influenza i rapporti stretti, anche il matrimonio. Avete problemi anche sul lavoro, a causa di Giove-Plutone congiunti, per fortuna è un transito che porta anche un tocco di colore nella vostra vita, una nuova persona che vi aiuterà-

Toro

Cari Toro, tenete presente l’opposizione di Sole e Mercurio dallo Scorpione che porteranno un po’ di novità nei rapporti che provocherà anche questa Luna nuova. Dal cielo di oggi nasce un capolavoro, avete tanta fiducia in voi stessi, chissà da dove arriva, forse dalla congiunzione in Capricorno di Saturno e Giove.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Branko quando Giove-Plutone uniti in Capricorno arrivano stimolano i beni e gli interessi comuni, anche con il coniuge, avete tanto da dividere e spiegare. La Luna è molto efficace sui piatti della bilancia quando si parla di divisioni eque. Questa sarà una giornata ideale per avviare pratiche di separazione.

Cancro

Cari Cancro, se oggi avete intenzione di separarvi da qualcuno sappiate che quello che si rompe oggi non potrà essere aggiustato domani, sono separazioni definitive, se avete un nodo alla gola e volete buttare tutto fuori, allora fatelo oggi, vuotate il sacco, parlate con questa Luna contraria da ogni angolazione, anche sul lavoro, se siete convinti di aver ragione fate valere le vostre idee.

Leone

Cari Leone, i giorni passano ad una velocità incredibile, presto arriveremo al 17 dicembre senza essercene resi veramente conto (o forse sì), quando inizierà un nuovo cambiamento tra i pianeti che per voi tocca la sfera lavorativa. Oggi avrete la possibilità di riuscire nelle trattative e guadagnare soldi con questa Luna in Bilancia insieme a Giove e Plutone.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko le trasformazioni nell’ambiente professionale, anche se forzate, saranno a vostro favore, dovreste essere più consapevoli del vostro cambiamento, siete maturati molto con quest’ultima esperienza, cercate quindi di essere più magnanimi. Giove e Plutone congiunti in Capricorno vi permettono di avere qualcosa che somiglia alla fortuna quest’oggi.

Bilancia

Cari Bilancia, quello che avete dato e che continuerete a dare un giorno vi sarà restituito con la stessa cortesia, un giorno non tanto lontano. Potrete incontrare persone nuove, fare nuove esperienze, oggi Giove e Saturno congiunti nel campo della casa vi mettono nella posizione di sostenere un esame importante.

Scorpione

Cari Scorpione, tutti i rapporti sociali vivono giorni importanti e felici e la congiunzione di Plutone con Giove è il più bel regalo di compleanno che le stelle potessero farvi. Non perdete un solo giorno di questo caldo novembre che vi permetterà di rinascere e vincere in ogni attività.

Sagittario

Cari Sagittario, quando si parla di denaro esercitate un successo senza confini. Certo, quando siete liberi di agire come meglio credete la situazione migliora nettamente soprattutto sul fronte professionale, Giove per i liberi professionisti è un pianeta che oggi si aggiunge a Saturno nel campo del patrimonio.

Capricorno

Cari Capricorno, Plutone entrato nel segno nel 2008 quest’anno ha invece vicino Giove, un evento astrale storico secondo Branko, che durerà soltanto oggi, un aspetto però disturbato da Luna-Bilancia che crea condizioni che portano al successo e all’amore. Mai trascurare la salute!

Acquario

Cari Acquario, sentite crescere l’impazienza dovuta anche al grande movimento planetario nel segno che vi precede. Nel lavoro non dovete mostrare alcuna fretta, Giove e Saturno si congiungono in Capricorno e sarà un transito più spirituale che materiale per voi, vi farà conoscere qualcuno che diventerà un maestro di vita, una guida, un grande amico.

Pesci

Cari Pesci, Giove congiunto a Plutone in Capricorno ha un effetto straordinario sulle vostre attività e garantisce il successo sia nel lavoro che nell’amore. Siete arrivati ad un momento importante che durerà tutto il weekend, potrete ottenere un ruolo di potere.

