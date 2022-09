Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, non potete pensare di poter risolvere sempre i problemi di tutto. Specie sul lavoro, imparate a delegare e lasciar fare anche agli altri. Le amicizie possono rivelarsi davvero speciali, e porteranno nuovi incontri fortunati. Il Sole vi protegge e vi riscalda.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete fare chiarezza nelle vostre idee. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Un conflitto porterà a dei cambiamenti di non poco conto. Cercate di risolvere le vostre problematiche e mettete ordine nella vostra vita. Grandi emozioni in arrivo. Venere vi rende molto dolci.

Gemelli

Cari Gemelli, la vita familiare non è il massimo e ci sono problemi di non poco conto da risolvere. Forse avete litigato con qualche membro, ma ora è il caso di parlarsi e trovare una soluzione. Sul lavoro avete idee brillanti ed originali, non state sulla difensiva. Se inizialmente le cose non vanno per come vorreste, non datevi per vinti.

Cancro



Cari Cancro, Marte vi rende particolarmente agguerriti e nervosi in ambito sentimentale. Chi vive una relazione di lungo corso può comunque pensare al matrimonio o ad una storia da concretizzare. Magari inizialmente con una convivenza, e poi chissà con dei figli.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 settembre 2022), Marte è splendente e vi rende particolarmente passionali. Potreste conquistare prede molto ambite perché avete un fascino fuori dal comune. Approfittatene. Il weekend sarà bollente sotto le coperte.

Vergine

Cari Vergine, il lavoro è tanto e non sarà facile da gestire. Diversificate la sfera lavorativa da quella sentimentale, non è mai bene avere commistioni tra i due piani, quindi evitate di innamorarvi di un collega o peggio ancora del capo. Vi sentite più agitati del solito. Che vi succede? Dovete calmare quest’ansia improduttiva.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle promettono grandi emozioni, avete un cielo stellato e terso sopra la vostra testa. Siate più concreti e non date nulla per scontato, vedrete che saprete trovare la vostra strada. Attenti però a non farvi travolgere e commettere dei pasticci. Con la vostra abilità saprete districarvi nelle situazioni più complicate!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete compiere scelte non di poco conto, e il tempo a disposizione è molto limitato. Non siate frettolosi, perché n questi casi è sempre bene ponderare le proprie scelte. Venere a breve sarà dalla vostra parte. Grandi novità in amore.

Sagittario

Cari Sagittario, prendetevi il tempo per riflettere. La settimana non è iniziata nel migliore dei modi sotto tanti aspetti, ma ora tutto sta procedendo per il verso giusto. Rimettete in ordine le idee e vedrete che tutto si aggiusterà. In questo periodo pensate un po’ meno al lavoro e di più alla vostra vita sentimentale. Lasciatevi stupire.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, questa Luna storta porta parecchia tensione in casa, rischiate di perdere la pazienza con un nonnulla. I sentimenti sono ottimi, soprattutto per chi ha una storia di lungo corso. Bene anche i single che possono contare su Venere. Il momento di riabbracciarsi è arrivato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 settembre 2022), il Sole nel vostro segno porta qualche discussione e intolleranza. Non azzardate le decisioni da prendere ma ponderate tutto bene. Una gita al mare aiuterà ad allontanare i pensieri negativi.

Pesci

Cari Pesci, pesate sempre al lavoro e questo vi rende particolarmente nervosi e stressati. Forse dovreste iniziare a pensare di più a voi stessi e ai vostri cari e meno alla carriera. In amore ci sono tensioni e conflitti, specie per le coppie di lungo corso. Tenete a bada gli istinti, potreste pentirvene.