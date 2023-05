Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, in amore si potranno creare situazioni interessanti, con Venere che vi favorisce. Anche i sentimenti ne beneficiano: vi sentite leggeri e in grado di attrarre e sedurre gli altri. Approfittatene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata in cui potreste riuscire a sbrigare diverse questioni pratiche, mentre avrete più difficoltà a trovare la passione e i sentimenti. Forse qualcosa in amore non sta andando per il verso giusto.

Gemelli

Cari Gemelli, le coppie sono in vena di progetti, mentre i single hanno la possibilità di vivere nuove e interessanti esperienze. In amore la direzione presa è quella giusta e la domenica sarà appagante.

Cancro



Cari Cancro, giornata in cui vi sentirete particolarmente predisposti ad aiutare gli altri e ad essere generosi. In amore però non tutti riusciranno a sentirsi stabili: ci sono delle relazioni che potrebbero avere scossoni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 7 maggio 2023), potrete sfogare la tensione accumulata in settimana, e vi sentirete liberi di vivere le emozioni di cui siete in cerca e anche un pizzico di passione. Avete voglia di nuove conoscenze: fatevi coinvolgere.

Vergine

Cari Vergine, Venere vi porta un po’ di zizzania e questo potrebbe rendere difficile la gestione di alcune relazioni. Ma non abbiate fretta: se serve prendetevi tempo per riflettere e troverete le giuste risposte.

Bilancia

Cari Bilancia, i sentimenti sono protetti da Venere, così come la stabilità e la voglia di condivisione delle coppie. Siete particolarmente passionali in questo periodo e volete dare libero sfogo all’amore che provate per l’altra persona.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, si registra della tensione, specie nei rapporti lavorativi. Cercate di non essere troppo impulsivi e, se serve, di rimandare alcune incombenze. Per i single è il momento di farsi domande e chiedersi cosa si desidera.

Sagittario

Cari Sagittario, Venere potrebbe smascherare chi non è sincero, mettendo in discussione dei rapporti che non stanno andando per il verso giusto. Per il resto, cercate di essere meno razionali e di usare di più la fantasia.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, avete stimoli interessanti per amore, carriera e nuove relazioni. Si sta affacciando all’orizzonte un periodo potenzialmente intrigante, che potrà portare novità positive sia nel lavoro che nei sentimenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 7 maggio 2023), dovete essere pronti a emozionarvi, perché le stelle dicono che sono giornate promettenti per i sentimenti. C’è anche la possibilità che nasca una grande passione: cercate di cogliere tutte le occasioni che si presentano.

Pesci

Cari Pesci, Venere sta arrivando e stimola fantasie e in certi casi persino pensieri proibiti. Nelle coppie si insinuano alcuni dubbi, ma cercate di risolverli con calma, dialogando col vostro partner.