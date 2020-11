Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko sono due i possibili effetti di questa Luna crescente in Pesci: nella salute tocca lo stomaco, ottima invece per il successo professionale. Mercurio prosegue il suo transito rinnovativo in Scorpione e resta favorevole per circa un mese, avrete l’occasione di ottenere il premio che vi spetta.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Giove può darvi ancora tanto prima di lasciare la posizione che occupa in Capricorno. Tenete conto nelle vostre decisioni che sarà molto importante questa data, il 19 dicembre, anche l’influsso di Saturno non è da sottovalutare, perché inizia a cambiare certe relazioni da cima a fondo. Conservate questo pezzetto di giornate tra un anno, sarà la prova della verità.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in Pesci è simbolo del vostro successo personale grazie al lavoro e iniziativa personale. Certo non potete far finta di niente, qualcosa è accaduto e non potete ignorarlo. Luna congiunta a Nettuno è in aspetto famoso per chi volesse ingannare qualcuno.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko nessuno può gioire più di voi quando nel cielo nasce una Luna come questa in Pesci, Venere è in Scorpione, causerà qualcosa di magico durante un incontro che dall’inizio apparirà come routine quindi non vi darete molto peso, ma quando si tramuterà in tesoro cambierete idea. Arrivano affari improvvisi.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko per voi oggi è difficile cambiare il Paese sotto questo cielo ma almeno voi che siete guidati dal Sole, dalla creatività e dall’ottimismo, potete fare molto per la vostra famiglia. Questi sono giorni che vi separano da Giove e Saturano, sfruttateli al meglio, dovete chiudere le cose che non vanno più.

Vergine

Cari Vergine, in un altro momento avremmo potuto incitarvi a partire, andare il più lontano possibile per via di Giove e Urano che vi richiamano anche con l’amore. Ma, date le circostanze, meglio focalizzarsi sul lavoro, metterete la stessa identica determinazione nell’affrontare persone che ostacolano le vostre iniziative.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna primo quarto in Pesci è benaugurante, in ottimo aspetto con il settore del successo. Siete tra i pochi che riusciranno a chiudere l’anno con profitto, ci sarà ancora qualche Luna contraria, Marte non vi darà pace, Saturno e Giove rendono le cose più complicate in famiglia, ma nell’insieme la vostra vita vi piace.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko quando altri si perdono nelle tempeste generali voi riuscite sempre ad accettare la vista perché le difficoltà vi esaltano, anche per questo riuscirete nelle imprese ardue, oggi non c’è bisogno di gesta eroiche. La Luna promette solo amore e sorprese, influenzata da Venere nel segno con Mercurio.

Sagittario

Cari Sagittario, questa Luna in Pesci non vi andrà bene quest’oggi, il richiamo va alla famiglia, non è facile scoprire la fonte delle vostre insoddisfazioni, se create da qualcosa che avete fatto o e dipende dagli altri, la verità è che ogni cosa vi manda fuori di testa, voi non riuscite a fare ciò che avevate programmato neanche con il lavoro. Avete bisogno di riposo?

Capricorno

Cari Capricorno, gli aspetti odierni tra Giove nel segno e Venere-Luna-Urano-Nettuno-Plutone-Saturno portano ad un precoce matrimonio, nascono nuove storie passionali per chi è solo, giovani e non, Marte sarà anche contrario ma sa stimolare la vostra passionalità. La vostra sensualità è legata al fascino intrigante che non è dovuto soltanto alla bellezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko visto che dovrete convivere un po’ con Venere in Scorpione, non sempre onesta con voi e l’amore, sfruttate al meglio questa bella Luna, il massimo arriverà a fine mese quando nascerà in Gemelli piena. Ci sono mancanze in campo finanziario, guadagni inferiori del previsto, ma da lunedì Mercurio sarà ok.

Pesci

Cari Pesci, romantici di tutto il mondo unitevi, anche se solo virtualmente, quest’oggi sarete innamorati folli, sposatevi con questa Luna primo quarto in trigono con Venere e Mercurio, tutti pianeti positivi, anche quelli che governano potere e ricchezza. Giove e Saturno, Marte e Urano che vi mandano in guerra per ottenere il successo meritato.

