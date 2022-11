Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, favoriti i contatti professionali e sentimentali, avrete solo Venere e qualche Luna contro, previsto successo. La settimana inizierà però con Luna-Cancro, impegnativa per famiglia e figli, esige chiarimenti pure nel matrimonio e faccende giuridiche.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ciò che è stato utile, ma non lo è più, va abbandonato. Liberi dall’opposizione del Sole che vi darà nei prossimi giorni grande forza vitale. È quello di cui avete bisogno finché Marte resta in Scorpione, Mercurio torna piacevole mercoledì.

Gemelli

Cari Gemelli, dovete affrontare molte questioni e vi resta poco tempo per il rapporto di coppia. Forse è meglio, perché rischiate di essere tormentati da dubbi inutili. Dovete fare chiarezza.

Cancro



Cari Cancro, sta finalmente finendo un momento cupo ed agitato. I single nei prossimi giorni avranno la possibilità di conoscere persone interessanti, e anche le coppie ritroveranno la serenità smarrita.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 novembre 2022), giornata piena di desideri. I single avranno voglia di innamorarsi, le coppie saranno appassionate. In questo periodo siete un po’ distratti sul lavoro, ma poco male. Buone le energie.

Vergine

Cari Vergine, giornata in cui dovrete essere particolarmente cauti. Attenzione a quello che fate in amore, ed evitate le scenate di gelosia. Sul lavoro provate a condividere di più con i vostri colleghi.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata molto proficua. I single potrebbero fare nuove e interessanti conoscenze, le coppie trascorreranno una giornata piacevole. E sono in arrivo novità interessanti anche sul lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata particolarmente positiva per questo segno. Sia i single che le coppie potranno vivere una ritrovata serenità, senza ansie e affanni, godendosi il momento. Sul lavoro le cose procedono bene e arriveranno novità positive.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata buona per questo segno. In amore, i single sono pieni di vitalità e voglia di fare, le coppie andranno incontro a novità positive. Sul lavoro dovete solo cercare di non strafare.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, giornata interessante. In amore, se c’è qualcosa del vostro partner che non vi piace, provate a dirglielo con sincerità, per evitare incomprensioni. Giusto concentrarsi sul lavoro in questa fase, gli sforzi pagheranno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 novembre 2022), giornata all’insegna della riscoperta di voi stessi. In amore i single hanno voglia di libertà e indipendenza, le coppie non sono più disposte ad accettare compromessi. Ed è arrivato il momento anche di riprendere in mano il vostro percorso lavorativo.

Pesci

Cari Pesci, giornata all’insegna dei miglioramenti. I single sono finalmente pronti a buttarsi su qualcosa di nuovo, le coppie potranno superare recenti tensioni. Il fine settimana vi consente di recuperare le energie di cui avevate bisogno.