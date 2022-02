Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, avete trascorso un periodo piuttosto difficile soprattutto sul lavoro, ma ora è tutto alle spalle. Oggi riposo, sì, ma da domani si riparte con nuovi progetti: il vostro momento è arrivato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nei prossimi giorni potreste incontrare una persona che appartiene al vostro passato. La cosa potrebbe turbarvi, ma avete l’esperienza necessaria per non farvi coinvolgere.

Gemelli

Cari Gemelli, finalmente vi sentite in splendida forma. Approfittate della giornata di riposo per dedicarvi alle vostre passioni e ricaricare le batterie, soprattutto a livello mentale, in vista della nuova settimana che si preannuncia ricca di impegni.

Cancro



Cari Cancro, qualche incomprensione di coppia che dovrebbe risolversi in giornata sempre se la vostra testardaggine non complichi troppo le cose. Qualche piccolo problemino di salute, nulla di preoccupante comunque.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 febbraio 2022), da tempo lavorate a un progetto che potrebbe regalarvi enormi soddisfazioni sul posto di lavoro. È arrivato il momento della verità, ma non ci sono motivi per dubitare delle vostre capacità.

Vergine

Cari Vergine, diciamoci la verità: in amore le cose non vanno per nulla bene. Chi vive in coppia si ritroverà ad affrontare di nuovo incomprensioni con il partner, i single, invece, dovranno ancora aspettare ad incontrare l’anima gemella.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi avrete qualche discussione in famiglia, mi raccomando: non siate impulsivi e tutto si risolverà senza troppi strascichi. Riposatevi un po’: la prossima settimana si preannuncia faticosa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’amore va a gonfie vele, il lavoro non potrebbe andare meglio di così, quindi cosa volere di più? Forse un po’ di condizione fisica che al momento manca. Ma tranquilli: arriverà anche quella.

Sagittario

Cari Sagittario, non amate particolarmente alcuni dei vostri colleghi, ma siete obbligati a lavorare con loro. Quindi, per ottenere i risultati a cui ambite, fate un grande respiro e andate avanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata ideale per trascorrere qualche ora fuori città in compagnia dei vostri affetti. Il weekend sta per finire, ma una settimana ricca di sorprese ed emozioni è all’orizzonte.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 febbraio 2022), oggi riceverete quella notizia della quale siete in attesa da tempo.

Pesci

Cari Pesci, la tristezza sta piano piano svanendo per lasciare posto a quella serenità di cui avete terribilmente bisogno.