Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 dicembre 2020:

Ariete

Qualche disagio in questa domenica, ma non bisogna perdersi d’animo. L’allineamento delle stelle non vi favorisce, ma dovete tenere duro e affrontare questa giornata con tranquillità. La settimana prossima porterà in serbo novità positive.

Toro

Siete a volte troppo legati ai ricordi e al passato. E’ arrivato il momento di mettere da parte la nostalgia e di lanciarsi su nuovi progetti. Il futuro è positivo se sappiamo cogliere le occasioni giuste.

Gemelli

Giornata che potrebbe rivelarsi positiva sotto molti fronti, specie quelli delle finanze e della collaborazione con gli altri. Anche nel lavoro sono in arrivo novità positive che potrebbero concretizzarsi durante la prossima settimana.

Cancro

Oggi Sole e Mercurio diventeranno in aspetto contrario. D’ora in poi servirà particolare cautela, soprattutto nei rapporti con gli altri, nell’ambiente di lavoro e nel gestire i tuoi soldi.

Leone

Oggi è necessaria cautela. I single devono evitare scelte avventate, le coppie devono fare attenzione a non fare spese eccessive. Anche sul lavoro è meglio pazientare in attesa di tempi migliori.

Vergine

Giornata positiva, con miglioramenti importanti. Le coppie faranno chiarezza su recenti litigi, mentre i single avranno nuove opportunità. Sul lavoro basta impegnarsi, i risultati arriveranno.

Bilancia

Giornata all’insegna dell’ottimismo. Single fortunati in amore con i nuovi incontri, mentre le coppie inizieranno a progettare il futuro insieme.

Scorpione

Giornata che si rivelerà produttiva. Le coppie riusciranno a risolvere divergenze sorte in passato, mentre per i single si aprono buone opportunità da nuove conoscenze. Sul lavoro sarete ispirati e produttivi.

Sagittario

La domenica si preannuncia fruttuosa specie in amore. Vale per i single, che finalmente potranno sbloccarsi, ma anche per le coppie, che passeranno assieme una bella giornata. I vostri guadagni a breve potrebbero aumentare.

Capricorno

Giornata con uno slancio in più. I single avranno voglia di conoscere persone nuove, mentre sul lavoro potrete migliorare il rapporto con i vostri colleghi e superiori.

Acquario

Oggi sarà necessario essere prudenti, evitando mosse avventate soprattutto in amore. Alcuni litigi possono mettere a dura prova la vostra pazienza. Mantenete la calma e cercate di risolverli.

Pesci

Oggi potrete ritrovare la serenità dopo alcune recenti difficoltà. I miglioramenti si vedranno sia in amore, specie per le coppie già stabili, sia sul fronte lavorativo, dove potete attendervi novità positive per la prossima settimana.

