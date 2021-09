Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, il vostro punto di forza è la lucidità. Se vi fidate del vostro istinto riuscirete ad affrontare la domenica nel migliore dei modi. Occhio ai troppi pensieri: svuotate la mente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dovete pensare soprattutto a voi stessi, nonostante in molti vi chiedano aiuto. Fate una pausa e riflettete, prima di buttarvi su un nuovo progetto.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi riuscirete ad essere spensierati e a concedervi molti piaceri, mettendo da parte la rabbia. Vi sentite in forma anche fisicamente e questo vi fa stare bene.

Cancro



Cari Cancro, è un periodo in cui state analizzando voi stessi e riscoprendo nuovi valori, più profondi. Dovete cercare di riposarvi e di stare anche da soli.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 settembre 2021), oggi vi sentirete molto determinati. Ci saranno però alcune discussioni che potrebbero appesantire la giornata: affrontatele col giusto spirito.

Vergine

Cari Vergine, oggi dovete cercare di circondarvi di persone positive, che siano pronte a seguirvi senza crearvi particolari problemi. Cercate di fare attenzione a ciò che mangiate, e in particolare alla digestione.

Bilancia

Cari Bilancia, state cambiando umore troppo facilmente, negli ultimi tempi. Questi sbalzi vi creano problemi: cercate di riordinare i pensierie di cercare maggiore stabilità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dovrete affrontare alcuni problemi, ma sarete molto abili a trovare delle soluzioni, seguendo la strada più adatta a voi.

Sagittario

Cari Sagittario, la domenica vi regalerà moltissima energia. Riuscirete ad essere particolarmente dinamici e questo vi permetterà di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovete cercare di restare più concentrati sui vostri obiettivi, senza troppe distrazioni. Alcune delusioni sono arrivate, ma non gettate la spugna e percorrete la strada giusta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 settembre 2021), in questa giornata riuscirete ad essere ottimisti e particolarmente propositivi, riuscendo così a rimettervi in pista dopo un periodo negativo.

Pesci

Cari Pesci, dovete cercare di rallentare i ritmi e prendervi una pausa. Inoltre, state dando troppa importanza a questioni sciocche, perdendo di vista quelle rilevanti. Va invertita la rotta.

