Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, una giornata oggi arriveranno alcune notizie sulla salute che ti riguardano e in qualche modo riceverete una sorpresa positiva. Tanta tranquillità interiore vi viene per guardare al futuro. Avrete voglia di essere distratti e divertirvi di nuovo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non dovreste preoccuparvi troppo di ciò che avevate programmato per riposare, poiché tutto andrà bene e, in alcuni aspetti che non vi erano chiari, anche meglio di quanto vi aspettasse. La fortuna sarà dalla vostre parte in questa faccenda.

Gemelli

Cari Gemelli, non bruciate tutte le vostre energie in quelle tentazioni di svago che vi portano a dormire poco o a strafare in alcune cose. Il vostro corpo può rispondervi all’inizio, ma poi avrà il suo tributo su di voi. Dovresti tenerlo a mente.

Cancro



Cari Cancro, fate attenzione se praticate uno sport perché dovete prendere precauzioni estreme poiché ci sono alcuni rischi che dovete controllare in modo che non sia dannoso. Il caldo oggi non vi favorisce, tenetelo in considerazione prima di esporvi in qualsiasi modo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 13 agosto 2023), riuscirete a migliorare la comunicazione con il partner, poiché ora avrete più tempo per voi stessi e per la vostra vita personale e ciò contribuisce a conoscervi meglio e ad avanzare in positivamente. Questo vi porterà anche ad altri impegni.

Vergine

Cari Vergine, cercate di rendere leggero tutto ciò che fate oggi, senza grandi preoccupazioni o pensare a problemi profondi, poiché la vostra mente ha bisogno di espansione e divertimento. Cercate un po’ di frivolezza e chiacchiere leggere. La serietà non vi si addice affatto.

Bilancia

Cari Bilancia, qualcosa potrebbe andare storta ma voi non temete, sarete in grado di cavarvela al meglio come sempre. Dovete solo rimboccarvi le maniche e dimostrare di che pasta siete fatti. Il meglio deve ancora venire, anche in amore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, accadrà qualcosa di molto positivo, che vi riempirà di gioia, perché vedrete che voi o qualcuno che amate migliorerà la propria situazione, probabilmente dal punto di vista economico o lavorativo. Questo sollievo vi gratifica, celebratelo senza alcun tipo di freno, l’occasione se lo merita.

Sagittario

Cari Sagittario, una giornata in sviluppare le vostre facoltà intellettuali, è da questa forza che nascono la fede e la fiducia così necessarie per voi. In amore: non lasciate da parte il vostro partner per prendervi cura degli altri perché in qualsiasi momento vi recriminerà.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, vi servirà molto lavoro per non cedere all’immaturità prendendo determinate scelte durante la giornata di oggi. In amore, non lasciate che le vecchie abitudini da single vengano alla ribalta all’alba di questa nuova coppia. Controllate il vostro istinto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 13 agosto 2023), la simpatia delle persone appropriate può rendere la vita molto più piacevole di quanto immaginiate. In amore, potrete mettere da parte le vostre paure per rischiare di conquistare quella persona che pensate faccia al caso vostro.

Pesci

Cari Pesci, oggi è una giornata in cui vi occuperete delle vostre finanze, mettendo in secondo piano la famiglia. Il destino vi ricompenserà dopo un periodo di confusione. In amore, ognuno deve imparare dall’altro. Dovete amare il vostro partner così com’è, non cercare di cambiarlo perché genererete rotture.