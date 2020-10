Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 11 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 11 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, la giornata potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Momenti di tensione e piccoli contrattempi potrebbero presentarsi nel corso di questa domenica. Cercate di mantenere la calma e la lucidità e vedrete che tutto si risolverà nel migliore dei modi.

Toro

Cari Toro, oggi potrebbe crearsi delle tensioni in famiglia. Mercurio nel segno dello Scorpione, infatti, potrebbero creare incomprensioni con figli e parenti. Meglio non avventurarsi in inutili e sterili discussioni.

Gemelli

Amici dei Gemelli, finalmente oggi vi sentite energici e pieni di vita. Sfruttate questo vostro stano d’animo per uscire e stare insieme ai vostri amici. Per voi è arrivato il momento di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e del relax.

Cancro

Cari amici del Cancro, è arrivato il momento di riflettere sulle vostre finanze. Nelle ultime settimane avete avuto qualche difficoltà economica, ora dovete riflettere per capire come poter risolvere questa situazione.

Leone

Cari Leone, per voi sono in arrivo buone notizie, soprattutto in amore. Per i single è arrivato il momento di reagire, mentre per le coppie, reduci da un periodo turbolento, il peggio è ormai passato.

Vergine

Cari Vergine, questa domenica sarà positiva sotto tutti i punti di vista. In amore, i single potranno fare delle conoscenze molto importanti, mentre le coppie potrebbero progettare finalmente il loro futuro insieme. Anche il lavoro regalerà importanti soddisfazioni: è il vostro momento, non sprecatelo!

Bilancia

Cari amici della Bilancia, giornata importante, ma anche ricca di insidie. I single riceveranno un invito che dovranno assolutamente accettare, mentre le coppie potrebbero approfittare di questa domenica per ritrovare un po’ di quella armonia che di recente era scomparsa.

Scorpione

Cari Scorpione, approfittate di questa giornata per prendervi qualche per voi stessi. I prossimi giorni saranno impegnativi soprattutto in campo professionale, avete bisogno di ritrovare un po’ di energie per affrontare la settimana in arrivo.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi scoprirete di aver ritrovato una bella intesa di coppia con il vostro partner. Approfittatene per trascorrere una giornata all’insegna del relax e della passione con il vostro lui o la vostra lei.

Capricorno

Cari Capricorno, è arrivato il momento di chiarire quell’incomprensione con un familiare o con il vostro partner che da qualche giorno non vi fa stare bene. Il confronto vi aiuterà a liberarvi di quel malessere che vi ha afflitto nei giorni scorsi.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, giornata molto impegnativa dal punto di vista professionale. La settimana che sta per iniziare per voi è densa di impegni e appuntamenti importanti per la vostra carriera. Cercate di essere razionali e vedrete che andrà tutto bene.

Pesci

Cari Pesci, potrete sfruttare questa domenica per rilassarvi un po’. Approfittatene per ricaricare le batterie in vista di una nuova settimana che si preannuncia per voi abbastanza frenetica.

