Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi potreste venire a conoscenza di qualche inaspettata notizia nei confronti di una persona a voi molto vicina. Cercate però di non fare troppo i pettegoli e sbandierarla ai quattro venti. Avete curato il vostro fisico e si vede, ora riuscite ad essere molto più attivi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, difficile per voi sopportare la dura routine quotidiana. Avete bisogno di nuovi stimoli e opportunità. Cambiate ciò che non funziona più e lanciatevi in nuove avventure, se ciò che fate non vi soddisfa. Curate molto la vostra crescita intellettuale, ma non dovete neppure trascurare il fisico.

Gemelli

Cari Gemelli, con qualche collega potrebbe nascere un’intesa inaspettata che potrebbe poi trasformarsi in qualcosa di più importante, anche in ambito sentimentale. Cercate comunque all’inizio di andarci con i piedi di piombo. Il lavoro vi stanca, approfittate di questa domenica per ricaricare le pile.

Cancro



Cari Cancro, avete un entusiasmo fuori dal comune e questo vi aiuterà a dare il massimo in ogni settore della vostra vita. I troppi impegni non devono farvi dimenticare di prendervi cura maggiormente di voi stessi, sia del corpo che della salute. Insomma, rilassatevi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 10 ottobre 2021), dovete staccare dalla solita routine che vi pesa e vi rende nervosi. Perché non vi prendete qualche giorno di ferie e non vi concedete una bella vacanza, magari in compagnia del partner? Ne avete proprio bisogno.

Vergine

Cari Vergine, dovete far capire a chi vi circonda alcuni semplici ma fondamentali concetti. Parlatevi e chiarite, vedrete che poi tutto andrà per il verso giusto. Volete essere maggiormente liberi nelle scelte da prendere sul lavoro, ma attenti a non scavalcare troppo i ruoli.

Bilancia

Cari Bilancia, avrete un ottimo umore che vi permette di togliervi belle soddisfazioni e regalare gioie a chi vi circonda. Prendetevi alcune pause e ricaricate le pile . Non prendetevela troppo se qualcosa non va come vorreste. Rischiate di innervosirvi e non gestire bene il da farsi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questa giornata potreste perdere la testa per una persona speciale. Se siete single, non avete nulla da perdere. Dichiaratevi e fatevi avanti senza timore. Le stelle vi infondono energia positiva.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro stile di vita è abbastanza disordinato. Cercate di rientrare nei ranghi e darvi una regolata. Dovete essere più obiettivi, concedervi una dieta sana ed equilibrata, ne va della salute. Anche se vi sentite stanchi, riuscirete a trovare la giusta strada da percorrere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non dovete prendervela troppo per qualche battuta, risultate essere altrimenti permalosi. A volte giocate troppo sulla difensiva e non rischiate come dovreste. Questo vale anche sul lavoro, dove tendete ad accontentarvi a fare il compitino, quando potreste spiccare il volo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 ottobre 2021), avete delle prospettive chiare da intraprendere e degli obiettivi ben in vista per il futuro. Non perdete questa strada così definita. Siete in ottima forma e godete di parecchia energia. Chi vi circonda lo apprezzerà e ne rimarrà colpito.

Pesci

Cari Pesci, avete tanta premura nei confronti degli altri e voglia di aiutare il prossimo, ma a volte non tutti hanno il piacere di essere aiutati, e questo potrebbe farvi rimanere male. Cercate di essere più calmi e pensare maggiormente a voi stessi.

