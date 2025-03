Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 9 marzo 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 9 marzo2025:

Ariete

Cari Ariete, preparatevi ad affrontare nuove sfide lavorative; potrebbero sorgere difficoltà nei progetti in corso, ma con determinazione riuscirete a superarle. In amore, è importante mostrare maggiore sensibilità verso le esigenze del partner.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata tranquilla, ideale per dedicarsi agli impegni professionali senza dimenticare il meritato relax. In ambito sentimentale, spunti positivi soprattutto per i single che hanno recentemente iniziato una nuova relazione.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata dinamica con numerose opportunità; sul lavoro potrebbe giungere una richiesta che sarete lieti di soddisfare. In amore, ritornano intesa e passione.

Cancro

Cari Cancro, giornata di riflessione sui passi da compiere nel prossimo futuro; c’è qualcosa da sistemare nel lavoro per allinearlo alle vostre ambizioni. In amore, è necessaria maggiore sincerità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 9 marzo 2025), avrete l’opportunità di dedicarvi con dedizione alle sfide lavorative, con possibilità di migliorare le finanze. In amore, potrebbero sorgere piccoli intoppi e conflittualità, ma nulla di permanente.

Vergine

Cari Vergine, giornata propizia per nuove idee e proposte interessanti nel lavoro; siete determinati nel contesto professionale. Anche in amore potrebbero arrivare notizie allettanti.

Bilancia

Cari Bilancia, priorità nel dare maggiore vigore ai progetti lavorativi; possibili ritardi burocratici potrebbero causare irritazione. In amore, torna la complicità; per i single, attenzione a un messaggio inatteso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata intensa e ricca di impegni; potreste sentirvi a corto di energie in serata, ma senza ripercussioni in amore. Le emozioni si intensificano e ritorna la passione desiderata.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata favorevole per avviare nuovi progetti lavorativi, magari riprendendo collaborazioni sospese. In amore, novità interessanti per i single; una passione travolgente potrebbe caratterizzare le prossime ore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, serenità diffusa, un vantaggio per esprimere liberamente la vostra creatività. Sul lavoro, arrivano soddisfazioni; attenzione a possibili piccoli screzi in amore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 9 marzo 2025), siete dinamici e l’avvicinarsi del fine settimana vi rende magnetici; sfruttate gli aspetti positivi sul lavoro. In amore, qualcuno potrebbe attirare la vostra attenzione.

Pesci

Cari Pesci, molte riflessioni si accavallano in queste ore; potrebbero essere necessarie scelte importanti. In amore, i sentimenti profondi tornano in primo piano, ma mantenete sempre alta l’attenzione.