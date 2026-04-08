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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, mercoledì 8 aprile 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 8 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 8 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, settimana vivace e stimolante. Il cielo vi sostiene nelle iniziative private e lavorative, rendendovi più intraprendenti e sicuri delle vostre scelte. Lavoro? Potete ottenere una risposta attesa o sbloccare una situazione ferma da tempo.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il periodo invita alla stabilità e alla concretezza. Per quanto riguarda il lavoro, è utile concentrarsi su ciò che è già avviato, senza cercare cambiamenti forzati.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana movimentata e ricca di contatti. Le stelle favoriscono la comunicazione, gli incontri e le nuove idee. Capitolo lavoro: potete ottenere riscontri positivi.

Cancro

Cari Cancro, le emozioni sono intense e profonde. Potreste sentirvi più sensibili, soprattutto nei rapporti familiari. Per quanto riguarda il lavoro, è richiesta maggiore concentrazione per non lasciarvi condizionare dall’umore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 8 aprile 2026), energia in crescita e desiderio di affermazione. È una settimana favorevole per mettervi in mostra e dimostrare le vostre capacità, soprattutto in ambito lavorativo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, periodo di riflessione e organizzazione. Le stelle vi aiutano a rimettere ordine nelle questioni pratiche e a chiarire un dubbio legato al lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, le relazioni tornano protagoniste. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti accordi, collaborazioni e confronti costruttivi. È una settimana utile per chiarire un malinteso o fare una scelta condivisa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, settimana intensa e produttiva. Per quanto riguarda il lavoro, siete determinati e riuscirete a gestire situazioni complesse con lucidità.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di movimento e nuove esperienze. Le stelle favoriscono viaggi, studio e progetti che ampliano i vostri orizzonti.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, responsabilità e impegni restano centrali. Il lavoro richiede costanza e disciplina, ma i risultati non tardano ad arrivare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 8 aprile 2026), creatività e spirito innovativo caratterizzano la settimana. È un buon momento per sperimentare nuove soluzioni o cambiare approccio a un problema lavorativo.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità accentuata e forte intuizione. Le stelle favoriscono i percorsi interiori e le scelte dettate dal cuore. Per quanto riguarda il lavoro, è importante restare concreti e non rimandare decisioni necessarie.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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