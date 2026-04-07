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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 7 aprile 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più riflessivi. Nel lavoro osservate prima di agire: c’è qualcosa da capire meglio. In amore, una parola sincera può cambiare tutto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata tranquilla ma significativa. Nel lavoro piccoli progressi. In amore, cercate profondità oltre alla stabilità.

Gemelli 

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti. Nel lavoro nuove idee interessanti. In amore, evitate ambiguità: chiarezza necessaria.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende sensibili. Nel lavoro non assorbite tensioni esterne. In amore, momento ideale per aprirsi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 7 aprile 2026), energia in crescita. Nel lavoro potete emergere. In amore, attenzione all’orgoglio: ascoltare è fondamentale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata produttiva. Nel lavoro risultati concreti. In amore, lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio. Nel lavoro gestite situazioni delicate. In amore, chiarimenti positivi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione forte. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore, emozioni profonde da condividere.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore, sincerità e leggerezza.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, concretezza e determinazione. Nel lavoro progressi solidi. In amore, più apertura emotiva.

Acquario 

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 7 aprile 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro idee originali. In amore, chiarezza necessaria.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuito. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore, dolcezza e profondità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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