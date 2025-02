Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 febbraio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 febbraio2025:

Ariete

Cari Ariete, fareste bene a prendervi una piccola pausa, state correndo tanto e rischiate di perdere la via oltre che non capire più per cosa state lottando. C’è anche qualche problemino fisico da contrastare, frenate un po’!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, si prospetta l’ennesima giornata pesante soprattutto a livello emotivo, siete ancora nel pieno di prove, battaglie e contrasti accesi. Dovete difendervi da nuovi attacchi esterni ma siete forti e alla fine ce la farete! Arriveranno tempi migliori.

Gemelli

Cari Gemelli, nervosismo e tensioni anche per voi che rischiate di sfogarvi con il partner, non commettete questo errore perché magari lui/lei non c’entra nulla con la vostra agitazione! Anzi, è proprio confrontandovi con chi avete accanto che potreste migliorare le cose.

Cancro

Cari Cancro, le stelle stanno per regalarvi un’opportunità irrinunciabile che però potrebbe concretizzarsi fuori dal vostro Paese (o almeno dalla città in cui vivete): cogliete l’occasione e gettatevi in questa nuova avventura!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 6 febbraio 2025), giornata positiva e costruttiva per i sentimenti, in queste 24 ore potrebbe diminuire il distacco (se c’è) con il partner e rimettere le cose a posto almeno in parte. Approfittatene se siete alle prese o avete vissuto una crisi di coppia.

Vergine

Cari Vergine, la Luna in opposizione potrebbe amplificare alcuni vostri disturbi psicosomatici, non temete perché si tratta solo di un momento… intanto però fate solo il minimo indispensabile e dedicate questo weekend al riposo!

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana si chiude in maniera positiva e serena, è il momento di riappropriarsi delle piccole gioie familiari e del relax tra le mura domestiche al fianco delle persone che si amano. Vi aspettano 48 ore di coccole!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna in ottima posizione vi darà una mano a rimettere l’amore in primo piano! Ultimamente, per una serie di motivi, avete trascurato troppo il partner ma ora dovete assolutamente recuperare terreno!

Sagittario

Cari Sagittario, periodo complicato per voi che state convivendo con turbamenti o fardelli, la Luna in quadratura rischia di rendere tutto più pesante. Cercate di fare molta attenzione e non siate troppo aggressivi o precipitosi!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, quale migliore occasione di questo fine settimana per dare spazio ai sentimenti? Sia i single che le coppie dovrebbero puntare su questa giornata per premiare le emozioni del cuore! Favoriti soprattutto i nuovi incontri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 6 febbraio 2025), state iniziando a vedere i primi sprazzi di un cielo più favorevole, anche se il meglio accadrà a partire dalla seconda metà di febbraio! Non restate con le mani in mano e valutate bene il da farsi in vista dei prossimi mesi.

Pesci

Cari Pesci, la Luna, Venere e Marte in questo segno favoriranno soprattutto l’amore, le nuove relazioni e i rapporti di vecchia data… ma anche i riavvicinamenti e i nuovi incontri. Non precludetevi nessuna possibilità!