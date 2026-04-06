Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dà energia, ma oggi serve controllo. Nel lavoro, una decisione presa con calma sarà più efficace di un’azione impulsiva. In amore, evitate discussioni inutili: meglio un gesto concreto che tante parole.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi favorisce e vi rende più stabili. Nel lavoro riuscite a consolidare un progetto importante. In amore, cercate sicurezza ma anche complicità: è il momento di rafforzare un legame.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola idee ma anche indecisione. Nel lavoro valutate bene prima di scegliere: non tutto è come sembra. In amore, chiarezza e sincerità evitano fraintendimenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni. Nel lavoro mantenete la calma e non fatevi coinvolgere troppo dalle tensioni. In amore, un confronto sincero può migliorare la situazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 aprile 2026), il Sole vi sostiene. Nel lavoro potete ottenere risultati, ma senza forzare. In amore, passione e orgoglio devono trovare equilibrio.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e precisi. Nel lavoro sistemate questioni rimaste aperte. In amore, però, lasciate spazio anche alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce armonia. Nel lavoro la diplomazia vi aiuta a superare ostacoli. In amore, un dialogo sincero rafforza il legame.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione e strategia. Nel lavoro siete un passo avanti. In amore, emozioni intense ma da gestire con equilibrio.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee. Nel lavoro, opportunità da valutare con calma. In amore, spontaneità e sincerità migliorano i rapporti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore, piccoli gesti fanno la differenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 aprile 2026), Urano porta intuizioni. Nel lavoro soluzioni originali. In amore, serve più presenza e chiarezza.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro seguite l’intuito. In amore, dolcezza e comprensione rendono speciale la giornata.