Oroscopo Branko oggi, lunedì 6 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 aprile2026:
Cari Ariete, Marte vi dà energia, ma oggi serve controllo. Nel lavoro, una decisione presa con calma sarà più efficace di un’azione impulsiva. In amore, evitate discussioni inutili: meglio un gesto concreto che tante parole.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi favorisce e vi rende più stabili. Nel lavoro riuscite a consolidare un progetto importante. In amore, cercate sicurezza ma anche complicità: è il momento di rafforzare un legame.
Cari Gemelli, Mercurio stimola idee ma anche indecisione. Nel lavoro valutate bene prima di scegliere: non tutto è come sembra. In amore, chiarezza e sincerità evitano fraintendimenti.
Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni. Nel lavoro mantenete la calma e non fatevi coinvolgere troppo dalle tensioni. In amore, un confronto sincero può migliorare la situazione.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 aprile 2026), il Sole vi sostiene. Nel lavoro potete ottenere risultati, ma senza forzare. In amore, passione e orgoglio devono trovare equilibrio.
Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e precisi. Nel lavoro sistemate questioni rimaste aperte. In amore, però, lasciate spazio anche alla spontaneità.
Cari Bilancia, Venere favorisce armonia. Nel lavoro la diplomazia vi aiuta a superare ostacoli. In amore, un dialogo sincero rafforza il legame.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione e strategia. Nel lavoro siete un passo avanti. In amore, emozioni intense ma da gestire con equilibrio.
Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee. Nel lavoro, opportunità da valutare con calma. In amore, spontaneità e sincerità migliorano i rapporti.
Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore, piccoli gesti fanno la differenza.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 aprile 2026), Urano porta intuizioni. Nel lavoro soluzioni originali. In amore, serve più presenza e chiarezza.
Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro seguite l’intuito. In amore, dolcezza e comprensione rendono speciale la giornata.