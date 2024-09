Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, con lo spirito giusto affrontate Luna nuova in Vergine, grande protagonista di questo martedì per tutti segni, per voi è come una pietra di granito da collocare nell’ambiente del lavoro e delle attività professionali o affaristiche. Non rinunciate a niente, andrete con vigore verso qualche nuova disciplina che vi riveli aspetti che non conoscete e che sono stimolanti per la vostra crescita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, della Luna e dei suoi misteri voi avete l’occasione di capire e di vedere quello che c’è dietro le quinte, e sarà una facilitazione in più per ottenere quello che volete. Urano è una forza per gli affari finanziari, ma possiede anche un grande erotismo che deve però essere orientato verso le persone giuste, nei momenti e nei posti adatti. Vincite.

Gemelli

Cari Gemelli, grazie a Mercurio riuscite a mantenere il ritmo di sempre nel vostro lavoro e rispetto a un anno fa, quando c’era Luna nuova in Vergine, questa volta avete anche l’appoggio della buona sorte rappresentata da Giove nel vostro segno e Marte presente fino a domani sera. Sulla carta astrale la situazione appare complicata, probabilmente per le necessità da affrontare nell’ambito familiare.

Cancro

Cari Cancro, viviamo in un’epoca di passaggi planetari straordinariamente nuovi, mai sperimentati negli ultimi due secoli, per questo bisogna essere prudenti ma anche veloci, determinati e convinti quando si presentano occasioni che promettono successo e guadagno. Oggi tocca a voi, questa Luna nuova in Vergine è perfetta per gli affari, instaurate rapporti importanti per la vostra carriera.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 settembre 2024), dovete approfittare all’istante delle ottime occasioni di guadagno che porta Luna nuova nel campo dei soldi, per non dire di Mercurio sempre nel vostro segno che apre nuove porte se cercate altrove occasioni di lavoro per voi o per i vostri figli. Nello stesso tempo registriamo con vero piacere il soccorso della piccola e della grande fortuna astrale, Venere e Giove, che portano nella vostra vita persone belle, pulite, sincere e generose come siete voi.

Vergine

Cari Vergine, ci sono ancora tante situazioni passate che richiedono una verifica, sistemazione, ma anche una conclusione definitiva. Studiate a fondo la vostra vita, non dovete dare per scontato nulla e nessuno, ma nella ricerca delle novità e di nuove persone che portino gioia e amore sarete aiutati da Venere e da domani Marte. Auguri.

Bilancia

Cari Bilancia, siete un segno d’aria apparentemente fragile e volubile, ma in voi è nascosto un pioniere che non teme di affrontare le incognite che può rappresentare una svolta nel lavoro. Tenete cara quella vostra corazza di forza, perché da domani sera inizia la battaglia professionale. Ci saranno lotte anche in amore, ma quando siete in camera da letto optate per l’armistizio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte in Cancro assume l’aspetto di difesa e di vittoria passionale, che sarà ancora più apprezzata perché si unisce al ritorno di Plutone amico. I vostri due eccezionali protettori celesti non vi lasceranno mai, cercate di vivere questa Luna nuova nella cara Vergine proprio come se fosse anche per voi la fine di un periodo non buono e l’inizio di un futuro migliore. Chi scrive vi augura fortuna e tanto amore, salute.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro modo di fare è indubbiamente originale, caratteristica che vi deriva dal vostro pianeta guida Giove, che vi distingue in mezzo alla folla, ma non sempre viene capita nell’ambiente dove lavorate e vi muovete. L’importante è che siate pronti a grandi cambiamenti, capaci di rispondere alle polemiche. L’agitazione della Luna nuova forte in mattinata, in serata si trasforma in piacevole atmosfera. Avete bisogno di un po’ di musica leggera.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, voi che avete sempre progetti grandi nella vostra mente, oggi siete favoriti da un aspetto che può capitare una volta soltanto: Plutone nel segno in trigono con Luna nuova in Vergine, Urano in Toro, Saturno e Nettuno. Un pozzo di scienza, tecnica, nuove scoperte nello spazio, nella medicina. Qui o nel mondo, un Capricorno vincerà.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 settembre 2024), giorno di Luna nuova che nasce per voi nel segno che influenza la vostra mente, intelligenza professionale, anima. Osservando Marte ancora insieme lì accanto a Giove, Venere forestiera nel segno del lontano, nasce un’atmosfera da Montecarlo. Amicizie, interessi culturali e sportivi, vita sociale, hobby, novità della tecnica, commercio di preziosi o di qualsiasi altra merce che la gente acquista per bisogno o per vanità… Tutto diventa fonte di guadagno per voi.

Pesci

Cari Pesci, luna congiunta al Sole in Vergine, nasce Luna nuova. Esalta e mette alla prova i rapporti stretti, dal matrimonio alle collaborazioni professionali, dalle relazioni passionali alle associazioni di affari. Per un giorno è meglio agire in silenzio, o non agire affatto, visto che già domani sarà un’altra Luna e soprattutto un altro Marte. Cercate emozioni, la compagnia di gente nuova, di posti nuovi…